Die USA geben zu viel Geld aus

Der Internationale Währungsfonds appelliert an die weltgrößte Volkswirtschaft, ihre Ausgaben in den Griff zu bekommen. Denn die Prognosen sehen düster aus.

Mehr ausgeben als einnehmen: Das ist ein Geschäftsmodell, das die meisten Staaten der Welt ziemlich gut beherrschen. Auch die USA – doch das ruft nun den Internationalen Währungsfonds (IWF) auf den Plan. Dessen erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin, Gita Gopinath, fordert die global größte Volkswirtschaft auf, ihren Haushalt in den Griff zu bekommen. Das starke US-Wirtschaftswachstum gebe dem Land reichlich Spielraum, um Ausgaben zu kürzen und Steuererhöhungen durchzuführen, so Gopinath gegenüber der „Financial Times“. „Die Versuchung, alle Ausgaben durch Kreditaufnahme zu finanzieren, ist etwas, was Staaten vermeiden sollten.“

Prognosen des IWF zufolge dürften die USA im kommenden Jahr ein Haushaltsdefizit von 7,1 Prozent einfahren. Das wäre mehr als das Dreifache des zweiprozentigen Durchschnitts der Industriestaaten. Für 2024 beläuft sich das Minus in den USA bereits auf 6,5 Prozent des BIPs (nach 8,8 Prozent im Jahr 2023). Allein im laufenden Fiskaljahr (das im Oktober beginnt und im September endet) hat das Land schon um 855 Mrd. Dollar mehr ausgegeben als eingenommen.