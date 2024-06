Duvivier, der poetische Pessimist

Die Julien-Duvivier-Retrospektive, die bis 1. Juli zu sehen ist, lässt Zuschauer in sein vielgestaltiges Werk eintauchen. Dabei geht es nicht nur düster und blutrünstig zu.

Greifen wir uns doch, schlägt der Voice-over-Kommentar zu Beginn vor, zufällig ein paar der vielen Menschen heraus, die sich unter Pariser Dächern tummeln. Hier haben wir den Medizinstudenten, den die Prüfungsangst umtreibt. Dort die hübsche junge Frau aus der Provinz, die in der Großstadt ihr Glück zu machen hofft. Dann vielleicht noch das kleine Mädchen, das sich wegen schlechter Noten nicht nach Hause traut. Und außerdem treibt mal wieder eine Leiche in der Seine. Nicht alle, aber sehr viele Filme Julien Duviviers laufen früher oder später auf Mord und Totschlag hinaus; auch sein Querschnittsfilm „Sous le ciel de Paris“ (1951) lässt den Tod von Anfang an mittanzen in einem geschickt choreografierten Ballett des Alltäglichen, das zunächst eine Handvoll Lebenslinien verfolgt, die sich unabhängig voneinander abspulen – bis das Schicksal zuschlägt.

Die unheimliche Macht der Regisseure

Das Schicksal . . . das heißt im Kino immer auch: der Regisseur. Schließlich sind auf der Leinwand selbst die größten Zufälle – beziehungsweise: gerade die – das Ergebnis akribischer Planung. In Duviviers Filmen ist die unheimliche Macht, die Regisseure stets über ihre Figuren ausüben, oft deutlicher fühlbar als bei anderen Filmemachern. In der klaustrophobischen Simenon-Verfilmung „Panique“ (1946) etwa hat man den Eindruck, dass die Hauptfiguren gleich zu Beginn aufs Unglücksgleis gestellt werden: Alice, gerade aus dem Gefängnis entlassen, betritt ihre Wohnung – und sieht sich sofort mit Monsieur Hire konfrontiert, einem schweigsamen Exzentriker, der ihr gegenüber wohnt und direkten Einblick in ihr Zuhause hat. Natürlich ist wieder ein Mord im Spiel. Monsieur Hire ist der Hauptverdächtige. Oder „Un carnet du bal“ (1937): Eine Frau besucht ihre ehemaligen Verehrer und erfährt, dass sie alle, jeder auf seine Weise, ohne sie unglücklich geworden sind.

Doch bevor ein falscher Eindruck entsteht: In der großen Julien-Duvivier-Retrospektive, die derzeit noch bis 1. Juli im Filmmuseum zu sehen ist, geht es nicht durchweg düster und blutrünstig zu. Duvivier war in erster Linie ­Regiehandwerker, zu Hause in allen Genres und Stimmungen, zwischen 1919 und 1967 drehte er fast 70 Filme.

Stimmungsvolle Halbweltfilme

Bekannt geworden ist er zwar für seinen Beitrag zum sogenannten poetischen Realismus – stimmungsvoll-melacholische Halbweltfilme, die in Frankreich kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, kommendes Unheil vorwegnehmend, ihre Blüte erlebten. Klassikerstatus erlangt hat jedoch nur seine Jean-Gabin-Gangsterballade „Pépé le Moko“ (1936). Dahinter erstreckt sich ein vielgestaltiges Werk, in das die Filmmuseumsreihe umfassend einzutauchen erlaubt. Ein Schwerpunkt liegt auf den Filmen, die Duvivier, ein überzeugter Antifaschist, nach 1945 in Europa realisiert. Den jungen Wilden um François Truffaut und Jean-Luc Godard gilt Duvivier in den 1950ern als Vertreter eines überkommenen, in literarischer Ambition und trägen Studiosets gefangenen Kinos. Duviviers eigenartige Slacker-Fantasie „Boulevard“ (1960), für die er sich Truffauts Schauspielerentdeckung Jean-Pierre Léaud ausborgt, beweist, dass er durchaus an einem Dialog mit den selbsternannten Kinoerneuerern interessiert war.

Die größte Entdeckung im Spätwerk ist eine deutsch-französische Koproduktion: „Marianne, meine Jugendliebe“ (1955): Ein regelrecht verwunschener Film um ein nebelverhangenes Märchenschloss, das an den deutschen Expressionismus denken lässt. Es geht um versponnene Jungen – darunter Horst Buchholz – und die sehnsüchtigen Blicke, die sie aufeinander und in Richtung entrückter Mädchen werfen, um magische Tiere und einen lockenden Spuk. Die Filmgeschichte erweist sich wieder einmal als ein unerschöpflicher Zauberbrunnen.