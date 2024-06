Ein Erfolg der FPÖ: zu Recht und zu Unrecht

Wer mit Illusionen Politik und Stimmung macht, darf sich nicht wundern, wenn dafür die Rechnung präsentiert wird.

Dass die FPÖ jemals eine EU-Wahl gewinnt, hätte auch kaum jemand gedacht. Bisher hieß es immer, die EU-kritischen freiheitlichen Wähler würden zu so einer Wahl gar nicht erst hingehen. So ist es nun ein Menetekel für die Nationalratswahl. Die Umfragen halten, was sie für die FPÖ versprechen. Auch das war lange Zeit anders gewesen. Das freiheitliche Potenzial liegt offenbar bei rund 27 Prozent. Das hatte Jörg Haider beim bisher größten Erfolg 1999 auch erreicht – nur wurde er nicht Erster.