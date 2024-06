Niedrigste Wahlbeteiligung aller bisherigen Wahlen in Kroatien

Wahl in Kroatien - mit sehr niedriger Beteiligung.

In Kroatien zeigt sich am Sonntag eine rekordbrechend niedrige Wahlbeteiligung. Der Euro-Währungs-Neuling Kroatien stellt 12 Abgeordnete im EU-Parlament.

In Kroatien zeichnete sich am Sonntag eine niedrige Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl ab. Bis 16.30 Uhr haben rund 15 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie die staatliche Wahlbehörde bekannt gab. Bei der Wahl 2019 hatten bis zu diesem Zeitpunkt 21,3 Prozent der Wähler abgestimmt, meldete die kroatische Nachrichtenagentur Hina.

Die Beteiligung bis zum Nachmittag ist laut kroatischen Medienberichten die niedrigste bei allen bisher abgehaltenen Europawahlen in dem jüngsten EU-Land. Die Wahl ins Europaparlament findet in Kroatien, das 2013 der EU beigetreten ist, heuer zum vierten Mal statt. Vor fünf Jahren lag die Gesamtbeteiligung bei 29,85 Prozent.

Zweite Wahl in Kroatien in knapp zwei Monaten

Rund 3,7 Millionen Kroaten wählen am Sonntag zwölf EU-Abgeordnete. Für die Wähler ist es die zweite landesweite Wahl in knapp zwei Monaten, nachdem Mitte April das nationale Parlament gewählt wurde. Bei der EU-Wahl treten 25 Listen an. Laut Umfragen ist mit einem Sieg der konservativen Regierungspartei HDZ von Premier Andrej Plenković zu rechnen.

Die Wahllokale sind bis 19.00 Uhr geöffnet. Exit Polls werden nach Wahlschluss veröffentlicht. (APA)