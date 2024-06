Die Union holt fast so viele Stimmen wie die drei Regierungsparteien zusammen. Die AfD landet trotz Demonstrationen gegen rechts auf dem zweiten Platz.

Am Samstag gingen noch einmal Zehntausende Menschen in deutschen Städten auf die Straße. Im sächsischen Leipzig stand Sandra Hüller auf der Bühne, der deutsche Filmstar, in diesem Jahr für einen Oscar nominiert. „Lasst euch nicht anstecken von dem rauen Ton von rechts, von der Ungenauigkeit und Gewalt in der Sprache, die nur ein Ziel hat: Verunsicherung und Spaltung“, sagte die 46-Jährige, die sich bisher nicht öffentlich politisch engagierte.

Am Sonntag konnte Deutschland eine erste Bilanz ziehen, ob sich die seit Monaten immer wieder veranstalteten Demos gegen rechts in politisch Zählbares verwandeln. Der Widerstand gegen einen befürchteten Rechtsruck war jedenfalls eines der großen deutschen Wahlkampfthemen. SPD und Grüne warben auf ihren Plakaten mit dem Hinweis auf starke Rechtsparteien um Stimmen. Zwar sind die ersten Trendprognosen und Hochrechnungen noch ungenau. Trotzdem zeichnete sich ab: Die Rechtsaußenpartei AfD landete auf dem zweiten Platz, die Union um die 30 Prozent.

SPD sackt weiter ab

Für die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP wurde es ein bitterer Abend. Die Ampel-Koalition bekam zusammen gerade einmal so viele Stimmen wie CDU und CSU. Die Sozialdemokraten hatten ihren Kanzler, Olaf Scholz, neben der Spitzenkandidatin auf die Wahlplakate drucken lassen. Es half nichts: Die SPD landete noch unter den 15,8 Prozent der Europawahl 2019. Damals waren die Sozialdemokraten abgestürzt. Dass sie nun weiter absackten, wurde im Berliner Willy-Brandt-Haus mit geschockten Gesichtern aufgenommen. Sie habe „aus der Bundespolitik keinen Rückenwind“ bekommen, sagte SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley am Wahlabend.

Der große Verlierer waren aber die Grünen. Sie hatten vor fünf Jahren noch den zweiten Platz erobert, etwas mehr als 20 Prozent bekommen. Nun stürzten sie laut den ersten Prognosen und Hochrechnungen um mehr als acht Prozentpunkte auf den vierten Platz ab. Die dritte Regierungspartei, die FDP, konnte mit knapp fünf Prozent ihr Ergebnis halten. Richtig Stimmung kam aber bei den Liberalen auch nicht auf. „Das war eine Herausforderung“, sagte FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit ernster Miene.

Die Gewinner: AfD und Wagenknecht

Die beiden Gewinner finden sich in Deutschland an den politischen Rändern. Da ist zum einen die rechte AfD, die auf dem zweiten Platz landete. Sie schaffte ein Plus von rund fünf Prozent. Das war zwar weniger als noch vor Monaten erwartet, als die Partei in Umfragen noch über 20 Prozent lag. Die Rechtspartei hatte aber einen desaströse Kampagne hinter sich –von Spionage- und Bestechungsvorwürfen über eine Gerichtsniederlage gegen den Verfassungsschutz bis zum Rauswurf aus der rechten EU-Parlamentsfraktion wegen eines SS-Sagers des AfD-Spitzenkandidaten.

Bemerkenswert: Bei den 16- bis 24-Jährigen liegt die Rechtspartei vorne. Zum ersten Mal durfte in Deutschland bei einer Europawahl ab 16 gewählt werden, insgesamt waren vier Millionen Menschen mehr wahlberechtigt als im Jahr 2019. Die AfD gilt als besonders erfolgreich auf Tiktok, einer chinesischen Plattform, die bei Teenagern beliebt ist. Besonders stark war die AfD auch in den sechs ostdeutschen Bundesländern (einschließlich Berlins): Noch am Wahlabend meldete die ARD, die Rechtspartei sei dort mit 27 Prozent auf dem ersten Platz.

Der zweite große Gewinner ist das Bündnis Sahra Wagenknecht. Die erstmals angetretene Partei kam von Null auf über fünf Prozent. Die 54-Jährige Wagenknecht hatte sich vor Monaten mit ein paar Mitstreitern von der SED-Nachfolgerpartei Die Linke losgelöst. Wie die AfD tritt sie dafür ein, die deutsche Unterstützung für die Ukraine zu überdenken. Laut Analysen kam ein Teil der Wähler von der Rechtspartei AfD.

„Für ganz Europa ein Problem“

Gejubelt wurde auch im Konrad-Adenauer-Haus. Die Union feierte ihr Comeback, sie landete auf dem ersten Platz. „Wir lagen am Boden“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. „Jetzt starten wir weiter durch“. Die Europawahl war der erste bundesweite Stimmungstest seit der Blamage bei der Bundestagswahl 2021. Nun bekamen die deutschen Konservativen rund doppelt so viele Stimmen wie ihr erster Verfolger und so viele wie die drei Regierungsparteien zusammen. „Das ist für ganz Europa ein Problem, dass Deutschland so eine schwache Regierung hat“, sagte der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder (CSU).

Der Druck auf Kanzler Olaf Scholz wird nach dem desaströsen Wahlergebnis steigen. Bereits im Wahlkampf hatte der einflussreiche SPD-Politiker Franz Müntefering gesagt, die Frage der Kanzlerkandidatur im kommenden Jahr sei offen. Vor allem Verteidigungsminister Boris Pistorius gilt aufgrund seiner hohen Beliebtheitswerte als aussichtsreicher Kandidat.

Um einen Einzug ins EU-Parlament musste sich eine andere deutsche Spitzenpolitikerin am Sonntag nicht sorgen: Ursula von der Leyen, die in ihrem Heimatort in Niedersachsen wählte. Zwar hatte die Europäische Volkspartei (EVP) die Deutsche als Spitzenkandidatin nominiert und bekam laut den ersten Prognosen und Hochrechnungen die Mehrheit der Sitze im EU-Parlament.. Auf den Wahllisten stand von der Leyen aber erst gar nicht. Muss sie auch nicht – schließlich entscheiden am Ende die europäischen Regierungschefs, ob die 65-Jährige ihren Job behalten darf.