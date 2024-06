Ausbleiben eines Fiaskos reicht Grünen für Applaus

Nachdem die Vorwürfe gegen Lena Schilling den Wahlkampf überschattet hatten, war der Wahltag für die Öko-Partei eine Zitterpartie. Die Ergebnisse scheinen bitter, aber weniger bitter als sie hätten sein können.

Wenn man mit einer Katastrophe rechnet, sind mittelschwere Verluste ein Grund für mittellauten Applaus und einige Erleichterung in den Blicken. Das zeigte sich am Sonntagabend im Metropol-Kino im 17. Wiener Gemeindebezirk, wo die Grünen schon fast traditionell ihre Wahlparty begingen. 2019 stimmten 14 Prozent der Wähler für die Grünen, diesmal waren es laut erster Trendprognose 10,5 Prozent. Damit liegt man mit den Neos gleichauf. Bei den Grünen könnte man sagen: trotz alledem.

Dass es ein Experiment sein würde, mit der 23-jährigen Umweltaktivistin Lena Schilling als Spitzenkandidatin in die EU-Wahl zu gehen, war den Grünen von Anfang an bewusst. Weil sie sehr jung ist – und Quereinsteigerin. Welches Wagnis es tatsächlich gewesen sein sollte, zeigte sich erst vor einigen Wochen, als der „Standard“ einen Bericht veröffentlichte, in dem von schwerwiegenden Vorwürfen gegen Schilling die Rede war. Sie soll Unwahrheiten über Freunde, Politiker und Journalisten verbreitet, und sie damit in Bedrängnis gebracht haben.

Damit nahm der grüne Wahlkampf eine ganz neue Wendung. Plötzlich konnte man nicht mehr ausschließlich über das Lieblingsthema Klimaschutz reden, bei dem die Grünen ja fast vollkommen konkurrenzlos dastehen. Nein, nun mussten sich Schilling und die grüne Parteispitze vor allem zu den Vorwürfen äußern und „Charakterfragen“ beantworten. Für die Partei war eine solche Situation absolutes Neuland, entsprechend tollpatschig reagierte sie. Die Parteispitze musste Schilling, die ja als Erfindung von Klubchefin Sigrid Maurer gilt, die Mauer machen. Sie tat das auf eine Art, die dazu führte, dass sowohl Parteichef Werner Kogler als auch Generalsekretärin Olga Voglauer sich nach Pressekonferenzen für die dort getätigten Aussagen entschuldigen mussten.

Horrorszenario: Einstellig

Angesichts dessen war im Vorfeld unausgesprochen klar: Bei einem Wahldebakel – als solches galt in Parteikreisen im Vorfeld ein Abrutschen unter zehn, schlimmstenfalls acht Prozent – würde die Disziplin innerhalb der Partei nicht aufrechtzuerhalten sein. Bisher hatte es Kritik an den Entscheidungen und dem Vorgehen der Parteispitze nur vereinzelt gegeben. Mit diesem Ergebnis – so die Trendprognose einigermaßen stimmt – dürfte man bei den Grünen nun zwar nicht unbedingt glücklich, angesichts der vergangenen Wochen aber einigermaßen zufrieden sein. Auch wenn es für die Partei freilich bitter ist, dass laut erster Trendprognose eines der drei grünen EU-Mandate verloren geht.

In der medialen Diskussion darüber, ob Schilling sich frühzeitig zurückziehen würde oder ihr Mandat im Europäischen Parlament nicht annehmen könnte, rückten der Listenzweite, der EU-Parlamentarier und Landwirt Thomas Waitz, und die Listendritte, die oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ines Vukajlović, stärker in den Blick der Öffentlichkeit.

»Wenn es bei dem Ergebnis bleibt, haben wir mit Lena Schilling und Thomas Waitz zwei wirkliche Kämpfer für den Klimaschutz. (. . .) Es war ein schwieriger Wahlkampf, aber die Stimmung hat sich in den letzten Wochen gedreht.« Johannes Rauch Grüner Sozialminister

Grüner Stunt

Zum Ende des Wahlkampfes versuchte die Partei noch einen Stunt: So erklärte die in Umfragen beliebte Justizministerin Alma Zadić in einem Video auf Social Media, sie würde Vukajlović per Vorzugsstimme wählen. „Nicht einmal Zadić wählt Schilling“, schrieb daraufhin der Boulevard. Freilich stand hinter diesem Video aber ein ganz anderer, ein strategischer Gedanke: Wählern, die eigentlich Grün wählen würden, aber von der Causa Schilling abgeschreckt waren, sollte eine Alternative aufgezeigt werden, die dennoch mit einem grünen Kreuzerl endet. Das dürfte einigermaßen gut funktioniert haben, auch, wenn sich laut aktuellem Stand ausgerechnet für Vukajlović kein Sitz im Europäischen Parlament ausgehen dürfte. Für noch mehr Trost würde bei den Grünen freilich sorgen, wenn man beim Endergebnis die Neos doch noch überholen würde.

Aber: „Wenn es bei dem Ergebnis bleibt, haben wir mit Lena Schilling und Thomas Waitz zwei wirkliche Kämpfer für den Klimaschutz“, lautete die erste Reaktion eines grünen Spitzenpolitikers in Gestalt von Sozialminister Johannes Rauch. Es sei ein schwieriger Wahlkampf gewesen, gab er zu. Die Stimmung habe sich in den vergangenen Wochen gedreht, weil den Menschen angesichts der drohenden Oberhand für „rechtsrechts“ wohl klar geworden sei, worum es gehe, analysierte er. Und er dankte allen, die den Grünen ihre Stimme gegeben hätten, trotz Turbulenzen, Zweifeln an Spitzenkandidatin und danach gemachter Fehler. Wie gesagt: trotz alledem.