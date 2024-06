ÖVP: Ein historischer Absturz in Zufriedenheit

Reinhold Lopatka sprang als ÖVP-Spitzenkandidat nach Absagen ein. Am Ende stand das prognostizierte Minus.

Reinhold Lopatka sprang als ÖVP-Spitzenkandidat nach Absagen ein. Am Ende stand das prognostizierte Minus.

Nie war die Volkspartei bei einer EU-Wahl schlechter, man bewegt sich sogar am historischen Tiefstand bei einer Bundeswahl. Warum die ÖVP trotzdem gut mit ihrem Debakel leben kann.

Es mag gerade einmal fünf Jahre her sein, aber was sich Ende Mai 2019 vor der Lichtenfelsgasse 7 in der Wiener Innenstadt zugtragen hatte, könnte von aktuellen politischen Realitäten kaum weiter entfernt sein. Es war kurz nach dem freiheitlichen Ibiza-Crash, die ÖVP stand zwar einerseits nur einen Tag vor der Abwahl ihrer Regierenden, anderseits aber bejubelte sie einen historischen Wahlerfolg. Mit 34,55 Prozent gewannen die Türkisen die EU-Wahl, ein Rekordergebnis bei Europawahlen – nicht nur für die ÖVP, sondern generell. Auf der Straße vor der ÖVP-Zentrale wurde gefeiert, es gab „Kanzler Kurz“-Sprechchöre – obwohl es keine nationale Wahl war und Kurz auch gar nicht auf dem Stimmzettel stand.

Fünf Jahre später wurden in der Lichtenfelsgasse wieder große Feierlichkeiten vorbereitet – nicht allerdings bei der ÖVP, sondern rund 50 Meter weiter in einem Lokal namens Vino, das bezeichnenderweise einmal ÖVP-Parteilokal gewesen war – und an diesem Wahlsonntag von den Freiheitlichen als Ort ihrer Wahlparty auserkoren wurde. Eine Gemeinsamkeit jedoch drängt sich auf: Wie schon 2019 stand auch heuer die Innenpolitik im Fokus des Wahlkampfs; für die ÖVP ging es darum, den Absturz der Krisenjahre einigermaßen zu bremsen.

Doch das Ganze stand unter keinem guten Stern. Erst lehnten reihum ÖVP-Politiker ab, die Spitzenkandidatur zu übernehmen, von Europaministerin Karoline Edtstadler bis hin zu Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm. So sprang einer in die Bresche, der eigentlich längst aus der ersten Reihe der Politik verschwunden war: Reinhold Lopatka, Klubchef, Staatssekretär und Generalsekretär aus rot-schwarzen Zeiten. „Lieber Reinhold, danke, dass du dir das antust“, rief ihm Kanzler Karl Nehammer zu Jahresbeginn von einer Wahlkampfbühne aus zu – das mag wahlkampftaktisch nicht sehr schlau gewesen sein, hatte aber jedenfalls seine Berechtigung.

Lopatka wehrte sich bemüht gegen den von Meinungsforschern prognostizierten Absturz, der gestandene Europapolitiker spulte einen intensiven – und letztlich fehlerlosen – Wahlkampf ab. Um Punkt 8 Uhr war er am Sonntag unter den ersten Wählern in seinem gerade erst geöffneten Wahllokal nahe Hartberg, da wollte er noch immer nicht vom anscheinend unabwendbaren Fiasko ausgehen: Er habe „ein gutes Gefühl“, immer noch sprach er davon, die meisten Mandate holen zu wollen. Denn: „Nach den Umfragen wäre in Salzburg jetzt ein Kommunist Bürgermeister.“ Bevor er gen Wien aufbrach, besuchte er noch eine Feldmesse auf einem Fußballplatz.

Historisch schlechte ÖVP

In der Bundesparteizentrale herrschte indes eher gedämpfte Stimmung. Mit einem Wahlsieg schien kaum jemand zu rechnen; gegen 16.30 Uhr wurden mehrere türkise Minister und der ÖVP-Klubchef kurz mit Applaus begrüßt, für einen kurzen Live-Bericht des ORF beorderte man die Anwesenden gesammelt hinter die Kameras; sonst bestand die Geräuschkulisse der türkisen Basis vor der ersten Trendprognose aus sanfter Jazzmusik und Gesprächen darüber, dass man mit einem zweiten Platz „völlig zufrieden“ sein könnte, wie es eine Funktionärin ausdrückte. Ab frühem Nachmittag wurden kleine Biere, Frankfurter und Leberkäsesemmeln gereicht, sogar einen Eisstand gab es unter den Arkaden des ÖVP-Quartiers.

Um 17 Uhr gab es dann mit der auf seit Tagen laufenden Befragungen von Meinungsforschern basierenden Trendprognose erstmals ein wenig Gewissheit – und versteinerte Mienen in der ÖVP-Zentrale. Als der Balken der ÖVP bei 23,5 Prozent stehen blieb und damit einen zweistelligen Verlust auswies, hörte man im Raum unter den rund 100 Türkisen: rein gar nichts. Keinen Applaus, keinen Jubel, lediglich den ORF-Kommentar aus dem aufgestellten Lautsprecher. Erst als die Fernsehkameras liefen, rang sich die türkise Gesellschaft ein wenig Jubel ab.

Die Ernüchterung ist nachvollziehbar: Denn die ÖVP hat nicht nur erstmals seit 15 Jahren eine EU-Wahl nicht gewonnen, sondern wohl auch gleich das historisch schlechteste Ergebnis bei Wahlen zum Europäischen Parlament eingefahren. Bisher lag dieses bei 26,98 Prozent und stammt aus dem Jahr 2014. Nach der ersten Prognose wäre auch das schlechteste ÖVP-Ergebnis aller Zeiten bei einer Bundeswahl möglich, dieses liegt bei 23,99 Prozent im Jahr 2013.

„Respektvolles Ergebnis“

Und dennoch gab es ein wenig Zufriedenheit unter den Anwesenden. „Das passt schon, solang wir vor den Roten bleiben“, sagte etwa ein ÖVP-Mann. Dann hätte man ein Argument dafür, dass die ÖVP das Kanzlerduell mit FPÖ-Chef Herbert Kickl führe, und nicht die SPÖ.

Generalsekretär Christian Stocker formulierte es in einer ersten offiziellen Reaktion so: „Wir sind von der dritten Position in den Wahlkampf gestartet, alle haben gekämpft.“ Lopatka sei „ein hervorragender Spitzenkandidat gewesen“, sagte Stocker. Und: „Ich gratuliere ihm zum respektvollen Ergebnis.“

Stocker behauptete gar, dass der ÖVP angesichts der Umfragen „eine Aufholjagd gelungen“ sei. „Natürlich kann man keine Freude mit einem zweistelligen Verlust haben“, sagte er. Aber die ÖVP liege so knapp hinter den Blauen, dass „ab jetzt die Aufholjagd für die Nationalratswahl im Herbst“ starte – und zwar trotz dieser nächsten ÖVP-Wahlschlappe mit Karl Nehammer als Parteichef.