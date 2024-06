Verbietet das Posten von Stimmzetteln!

Auch an diesem Wochenende war es wieder in Mode, in sozialen Netzwerken seine Stimme zu offenbaren. So gefährdet man das geheime Wahlrecht.

Sie wollen zeigen, dass sie die moralisch „richtige“ Partei gewählt haben. Und damit andere animieren, es ihnen gleich zu tun. Auch an diesem Wochenende posteten wieder Leute in sozialen Netzwerken ihren bereits ausgefüllten Stimmzettel von der EU-Wahl.

Nun könnte man sagen, warum denn nicht, sie stellen ihren Wahlzettel ja freiwillig ins Internet. Aber das ist zu kurz gedacht. Erstens weiß man nie, ob es wirklich freiwillig ist. Und zweitens kann losgelöst davon ein Druck auf andere entstehen, auch den eigenen Stimmzettel zu posten, damit alle sehen, dass man „richtig“ gewählt hat. Stimmenkauf wird dadurch ebenso leichter: Durch das Posten kann man ja überprüfen, ob jemand seinen Teil des „Geschäfts“ eingehalten hat.

Nun ist das geheime Wahlrecht schon durch den massenweisen Anstieg der Briefwahlstimmen (ob wirklich alle, die per Post votierten, am Wahlsonntag verhindert waren?) schwerer überprüfbar geworden. Dass man die eigene Stimme im Internet publik macht, zeugt aber drastisch vom fehlenden Verständnis dafür, wie wichtig das geheime Wählen ist. Verboten ist das Posten des Stimmzettels jedoch nicht.

Dies sollte man ändern und das Verbreiten, aber auch bereits das Fotografieren eines ausgefüllten Stimmzettels untersagen. Denn schon durch das Bild allein könnte man anderen durch Herzeigen des Handys beweisen, dass man „richtig“ gewählt hat. Jeder soll aber ganz frei entscheiden können, wen er wählt. Wer das unbedingt will, kann ja danach noch immer herumerzählen, für wen er oder sie gestimmt hat. Überprüfen können es die anderen aber dann nicht und das ist in einer Demokratie auch gut so. Das geheime Wahlrecht ist das höchste Gut bei einem Urnengang.