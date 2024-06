Europas Mitte hält – aber sie bröckelt gewaltig

Die EVP sowie die Parteien rechts von ihr legen zu, die Sozialdemokraten bleiben stabil, Liberale und Grüne kassieren Verluste. Zahlreiche neue Abgeordnete sind noch fraktionslos und könnten die Kräftebalance verschieben.

Brüssel. Europawahlen sind ein einfaches Spiel, könnte man in Abwandlung des berühmten Aperçus festhalten, welches der englische Fußballspieler Gary Lineker einst geprägt hatte: 22 (oder mehr) politische Parteien jagen hinter dem Wähler her, und am Ende gewinnt immer die Europäische Volkspartei (EVP). Die europäischen Christdemokraten setzen ihren jahrzehntelangen Siegeszug bei den Wahlen zum Europaparlament auch heuer fort und werden einmal mehr die größte Fraktion im Hohen Haus Europas stellen.

»Der grün-rote Kurs in Europa ist klar abgewählt und das gilt auch für die Ampel in Deutschland!« Daniel Caspary Chef der CDU/CSU-Delegation

Knapp vor 21 Uhr stand am Sonntagabend bereits auf Grundlage vorläufiger Ergebnisse und Wählerbefragungen in mehr als der Hälfte der Mitgliedstaaten zudem fest, dass die ebenso traditionelle zentristische Mehrheit aus EVP, Sozialdemokraten und Liberalen auch in der Legislaturperiode von 2024 bis 2029 die Mehrheit wird stellen können. 398 der nun 720 Sitze im Plenum entfallen laut diesen vorläufigen Ergebnissen auf diese Koalition. Doch diese Mehrheit ist so brüchig wie wohl nie zuvor. Im vorherigen Parlament, das nur 705 Sitze zählte, hatten die drei größten politischen Gruppen noch 417 Mandate, und somit eine zumindest pro forma deutlich sattere Mehrheit.

Zudem ist Wahlergebnis geprägt von einem starken Ungleichgewicht innerhalb des Dreierbundes. Die EVP legte nach Mandaten zu, auch wenn die Sitzgewinne angesichts des Umstandes, dass das neue Parlament größer ist als das alte, imposanter wirken, als sie es real sind. Die Sozialdemokraten konnten in Summe ihre Verluste im kosmetischen Bereich halten. Wirklich derb abgefertigt wurden hingegen die Liberalen. Sie verloren rund ein Fünftel ihrer Sitze. Besonders schwer wiegt ihr Debakel in Frankreich. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron schaffte nicht einmal die Hälfte der Stimmen des rechtsextremen Rassemblement National. Das sorgte nicht nur in Frankreich für ein innenpolitisches Erdbeben, das Macron zur sofortigen Auflösung des Parlaments in Paris und der Ausrufung von Neuwahlen veranlasste. Die Liberalen im Europaparlament sind durch seine Schwächung ebenfalls schwer angeschlagen, weil sie vor fünf Jahren auf Druck Macrons französische Kader an fast alle Entscheidungspositionen lassen mussten – allen voran die Klubführung durch die glücklose Valérie Hayer.

»Ein Wind der Hoffnung hat sich über Frankreich erhoben, und er hat erst begonnen!« Jordan Bardella Chef des Rassemblement National

Ein Debakel erlitten auch die Grünen, die im Vergleich zu 2019 fast jeden dritten Abgeordneten verloren. Zwar boten sie sich noch in der Wahlnacht als „Teil demokratischer Mehrheit“ an. Doch im Gegensatz zu vor fünf Jahren, als sie auf der Welle der Klimaschutzbewegung surfend exzellente nationale Ergebnisse erzielten, und sich somit ins Spiel bringen konnten, ist ihre Verhandlungsmacht nun minimal.

Bemerkenswert ist letzlich, dass mehr als 50 neue Abgeordnete noch gar keiner Fraktion zuordenbar sind. Sie werden das Kräfteverhältnis im Haus noch wesentlich beeinflussen.