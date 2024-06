Hochburgen, Jammertäler: Wo die Parteien (nicht) punkten konnten

Je mehr Einwohner, desto schlechter schneiden die Freiheitlichen ab. Von den Städten mit über 100.000 Einwohnern kam die FPÖ nur in Klagenfurt über das Ergebnis im Bundesschnitt.

Nationalrats- und EU-Wahlen sind die einzigen bundesweiten Parlamentswahlen. Aus diesem Grund hat die Kür der EU-Abgeordneten immer auch einen innenpolitischen Testcharakter. Bisher unterschieden die Wähler zwischen den beiden Wahlen: Meist wurde auf EU-Ebene ein anderer Sieger gekürt als auf Nationalratsebene. Geht es nach den Umfragen, sollte die FPÖ als Wahlsieger der EU-Wahl vom Sonntag (mit 25,73 Prozent) aber auch bei der Nationalratswahl im Herbst die Nase vorne haben.

Fest steht: Wenn es bei der FPÖ derzeit in der Wählergunst eine Schwachstelle gibt, dann sind es die größeren Städte. Von den Städten mit über 100.000 Einwohnern kam man nur in der kleinsten davon über das Ergebnis im Bundesschnitt, nämlich in Klagenfurt mit 27,4 Prozent, was einem Plus von knapp neun Prozentpunkten entspricht. Zumindest über 20 Prozent, nämlich 21,9 Prozent, erzielte man in Linz. Davon ist man in der Bundeshauptstadt ein Stück entfernt.

Die Ergebnisse auf Bezirks- und Gemeindeebene können Sie sich hier im Detail ansehen:

Mit 18,6 Prozent erzielte die FPÖ in Wien ein Plus von 4,2 Prozent. Während man in einzelnen Außenbezirken stark ist, speziell in Simmering mit 31,2 Prozent, haben die Freiheitlichen innerhalb des Gürtels wenig zu melden. In den Bezirken sechs bis neun reichte es nur zu Platz fünf, ebenso im ersten, dritten, vierten, und in den eher bürgerlichen Bezirken 13, 17, 18. und 19. Das sind immerhin elf der 23 Wiener Gemeindebezirke. Die SPÖ hat einen halben Prozentpunkt verloren und liegt damit weiter deutlich vor allen anderen Parteien. Die Neos konnten mit 13,2 Prozent ein Plus von drei Prozent einfahren.

Auch am Land (fast überall) ein blaues Plus

Insgesamt noch hinter dem Wiener Ergebnis blieb man in Österreichs zweitgrößter Stadt Graz, wo sich nur 17,3 Prozent für die Freiheitlichen erwärmen konnten. Ein wenig besser lief es in Innsbruck mit 18,5 Prozent und in Salzburg mit 18,9 Prozent. Tröstend ist für die FPÖ wohl, dass es selbst dort, wo es nicht so gut läuft wie in ländlichen Regionen, so gut wie überall ein Plus gab.

In Niederösterreich konnte die Volkspartei die Konkurrenz zwar auf ihre Plätze verweisen, verlor aber gleichzeitig knapp elf Prozentpunkte. Vor allem im Osten des fächengrößten Bundesland war die FPÖ bereits stimmenstärkste Partei. Im Burgenland konnte sich die SPÖ am Sonntagabend nicht nur über den ersten Platz freuen, sondern auch über das beste rote Ergebnis im Bundesdurchschnitt. Die ÖVP musste indes ein Minus und Platz zwei hinnehmen, während die FPÖ mit einem Plus von 7,6 Prozentpunkten auf 25,2 Prozent aufholen konnte.

In Oberösterreich wurden die Freiheitlichen mit 28,2 Prozent stärkste Kraft vor ihrem Senior-Regierungspartner ÖVP. Letztere hielt dennoch mit und konnte vor allem im Mühlviertel punkten, die FPÖ im Inn- und Hausruckviertel, in der Pyhrn-Region, aber auch im Zentralraum. Die SPÖ sicherte sich in den Statutarstädten Linz und Steyr die Mehrheit. Ein dickes Minus setze es für Rot und Türkis/Schwarz in der Steiermark, während den Freiheitlichen die jüngst aufgekochte Finanzaffäre samt Ermittlungen gegen die blaue Landesspitzen offenbar nicht geschadet hat, kamen sie doch auf Platz eins.

Der Wahlsonntag hat Kärnten wieder tiefblau gefärbt: 33,5 Prozent aller Stimmen entfielen dort auf die FPÖ - das eindeutig beste Bundesland-Ergebnis der Freiheitlichen. Ein Plus von 11,92 Prozentpunkten bedeutet für die FPÖ in Kärnten auch den größten prozentuellen Stimmenzuwachs im Bundesländervergleich. In Salzburg konnte sich die ÖVP hingegen mit 29,7 Prozent im Ringen um Platz eins durchsetzen, die Blauen folgten mit 24,6 Prozent auf Platz zwei.

Ähnliches zeigt sich in Tirol, wo die ÖVP zwar ein sattes Minus hinnehmen musste, die Führung aber behielt. Einen Negativ-Rekord gab es hier in puncto Wahlbeteiligung: 249.790 Wahlberechtigte bzw. 46,17 Prozent gaben nach vorläufigem Ergebnis ihre Stimme ab. Damit wurde die niedrige Wahlbeteiligung aus dem Jahr 2019 von 53,24 Prozent noch einmal unterboten. Ebenfalls nicht die Führung nehmen ließ sich die Volkspartei in Vorarlberg: Sie blieb mit 26,8 Prozent vor der FPÖ mit 23 Prozent und den Neos, die sich mit 82 Stimmen Vorsprung den dritten Platz vor den Grünen (beide 15,3 Prozent) sichern konnten.

Wahlbeteiligung niedriger als 2019

Die Wahlbeteiligung lag laut dem vorläufigen Ergebnis bei 54,12 Prozent. Von den knapp 6,4 Millionen Wahlberechtigten gaben damit rund 3,4 Millionen ihre Stimme ab. Nach der Auszählung der noch ausstehenden Briefwahlstimmen könnte sie gemäß einer Hochrechnung von Foresight noch auf 55,8 Prozent klettern.

Damit würde die Wahlbereitschaft in eine ähnliche Sphäre wie bei der EU-Wahl 2019 klettern. Damals brachte die aufgeheizte Stimmung nach Auffliegen des Ibiza-Skandals und dem am Tag nach der Wahl bevorstehenden Misstrauensantrag gegen den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) 59,77 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen, nachdem die Wahlbeteiligung zuvor seit 1999 immer unter 50 Prozent gelegen war.

Auch die sehr hohe Zahl an angeforderten Wahlkarten hatte auf ein hohes Interesse am gestrigen Urnengang hingedeutet: Rund 15 Prozent der Wahlberechtigten bzw. 958.948 Personen haben laut Innenministerium eine solche angefordert. Das stellt einen Rekordwert bei EU-Wahlen dar - und zwar mit Abstand: Im Jahr 2019 lag die Zahl noch bei 686.249 bzw. rund zehn Prozent der Wahlberechtigten.

Im Vergleich zu Nationalratswahlen ist die Beteiligung von 54,12 Prozent dennoch sehr niedrig. Das Interesse an EU-Wahlen ist traditionell geringer als bei Nationalratswahlen. Nach der ersten Europawahl 1996, an der 67,7 Prozent teilnahmen, lag die Wahlbeteiligung bei den folgenden Urnengängen stets unter 50 Prozent - bis zur letzten Wahl 2019. Den Tiefpunkt erreicht das Interesse an EU-Wahlen im Jahr 2004, als nur noch 42,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Im Vergleich dazu liegt der bisherige Negativrekord bei der Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen bei 74,9 Prozent (2013). (hell/APA)