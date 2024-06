Parteivorsitzende Li Andersson führte die linke Koalition in Finnland zu einem historischen Sieg bei der Europawahl.

Parteivorsitzende Li Andersson führte die linke Koalition in Finnland zu einem historischen Sieg bei der Europawahl. APA / AFP / Roni Rekomaa

Entgegen des EU-Trends verlieren rechte Parteien in Schweden und Finnland an Stimmen. Grüne und Linke verbuchen Zugewinne.

In vielen Ländern triumphieren nach der EU-Wahl Rechtsaußen-Parteien. Anders ist es im hohen Norden: Dort sinken sie in der Wählergunst. In Finnland etwa haben die Linken bei der Europawahl massiv zugelegt. Nach Auszählung aller Stimmen steigerte das Linksbündnis seinen Anteil um 10,4 Prozentpunkte im Vergleich zur EU-Wahl 2019 und landete mit 17,3 Prozent als zweitstärkste Partei hinter den Konservativen. Das ist der größte Zuwachs unter allen Parteien - die Linken erhalten somit drei Mandate im Parlament. Zu verdanken ist das Ergebnis Spitzenkandidatin Li Andersson, die sich nach Bekanntgabe überwältigt zeigt: „Ich könnte nicht glücklicher sein“.

Die konservative Sammlungspartei von Ministerpräsident Petteri Orpo blieb stärkste Kraft mit insgesamt 24,8 Prozent der Stimmen. Damit sicherte sich die Partei vier Sitze im Europäischen Parlament. Die Rechtspopulisten, denen Umfragen gute Chancen eingeräumt hatten, rutschten nach ersten Berechnungen mit 7,6 Prozent auf den sechsten Rang hinter die Grünen. Drittstärkste Kraft wurden demnach die Sozialdemokraten mit 14,9 Prozent. Diesmal wurden 15 Abgeordnete aus Finnland in das Europäische Parlament gewählt, bei den Wahlen 2019 waren es noch 13.

Mehr lesen Europas Mitte hält – aber sie bröckelt gewaltig

Die Grünen in Schweden auf drittem Platz

In Schweden haben sich die Sozialdemokraten zwar abermals als deutlich stärkste Kraft bei den Europawahlen behauptet. 24,9 Prozent der Stimmen sicherte sich die Partei, nachdem mehr als 90 Prozent in der Nacht zu Montag von der Wahlbehörde ausgezählt worden waren. Ein großes Plus verbuchten im Heimatland der Klimaaktivistin Greta Thunberg aber die Grünen mit mehr als 2 Prozentpunkten mehr im Vergleich zu den EU-Wahlen 2019 - sie erreichten den Angaben zufolge 13,8 Prozent und wurden drittstärkste Kraft.

Rang zwei erreichten die Moderaten (“Moderaterna“) von Ministerpräsident Ulf Kristersson, die rechtspopulistischen Schwedendemokraten wurden nach den Grünen die viertstärkste Kraft mit 13,2 Prozent und verloren mehr als 2 Prozentpunkte zur vergangenen Wahl vor fünf Jahren. Schweden verfügt über 21 Sitze im Europaparlament. (ag.)