Gerhard Struber vor Wechsel zum 1. FC Köln

Der Salzburger Gerhard Struber soll nach einem Medienbericht neuer Trainer beim 1. FC Köln werden. Nach Informationen des „Express“ habe Kölns Sportdirektor Christian Keller sich auf den 47-Jährigen festgelegt.

Struber war zuletzt Trainer von RB Salzburg, Österreichs Fußball-Serienmeister hatte sich aber kurz vor dem Ende der Saison von ihm getrennt. Die Salzburger hatten zuvor einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den späteren Meister Sturm Graz verspielt und waren im Halbfinale des österreichischen Pokals gescheitert. Struber soll für die Kölner ablösefrei zu haben sein. Der Bundesliga-Absteiger will am 21. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison beginnen.

Zwar war Struber im Ausland bisher schon für den FC Barnsley in der zweiten englischen Liga (2019-2020) und RB New York in der US-amerikanischen MLS (2020-2023) aktiv, doch in Deutschland wäre es eine Premiere für ihn. Als bislang letzter österreichischer Chefcoach in Köln hat Peter Stöger von 2013 bis 2017 für Furore in positiver Hinsicht gesorgt. (red./APA)