„Melonis Italien ist das politische Laboratorium Europas“

Gilles Gressani: Da ist eine ehemalige EU- und Euro-feindliche Partei, die jetzt außen- und EU-politisch auf Kontinuität gegenüber Euro und EU-Institutionen setzt, in der Außenpolitik sich klar transatlantisch positioniert – und damit punktet. Rom unterstützt Hilfen für die Ukraine, bekennt sich zum Euro. Ich habe bereits 2022 das Modell Meloni als „technischen Souveränismus“ bezeichnet. Interessant am italienischen Fall ist das Konkurrenzverhältnis innerhalb des Rechtsaußen-Spektrums: Melonis Koalitionspartner, Lega-Chef Matteo Salvini, versucht, sich von diesem Pragmatismus zu distanzieren, um Wähler am Rand zu mobilisieren. Das hat nicht funktioniert.