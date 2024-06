EU-Wahl: Die rote Wiener Hochburg hat gehalten

Bürgermeister Michael Ludwig (hier beim 1. Mai-Aufmarsch in Wien) freut sich über das Ergebnis der EU-Wahl in der Bundeshauptstadt.

Bürgermeister Michael Ludwig (hier beim 1. Mai-Aufmarsch in Wien) freut sich über das Ergebnis der EU-Wahl in der Bundeshauptstadt. APA/Florian Wieser

Die Wiener wählen anders – die Ergebnisse weichen teils massiv von dem österreichischen Ergebnis ab. Beispielsweise wachsen die freiheitlichen Bäume in Wien nicht in den Himmel.

Für die Bundes-SPÖ war die EU-Wahl ernüchternd. Ein Minus von 0,67 Prozentpunkte und die massiven Zugewinne der Freiheitlichen sorgten dafür, dass die SPÖ nur mehr auf Platz drei gelandet ist. In Wien gehen die Uhren allerdings anders. „Mit knapp 30 Prozent der Stimmen sichert sich die SPÖ bei der Europawahl 2024 in Wien eindeutig den ersten Platz“, reagierte Bürgermeister Michael Ludwig auf das Wahlergebnis: „Wir haben außerdem den Abstand zur zweitstärksten Partei vergrößert“, freute sich der Wiener SPÖ-Vorsitzende. Man sei stolz, mit dem besten Ergebnis für die Sozialdemokratie durch das Ziel zu gehen.

Was Ludwig nicht erwähnt: Auch in Wien fuhr die SPÖ ein Minus ein - selbst wenn es mit 0,53 Prozentpunkten geringer ausfiel als auf Bundesebene.

Die FPÖ legte in Wien (verglichen mit der Bundesebene) relativ bescheiden zu: Ein Plus von 4,20 Prozent liegt deutlich unter den österreichweit 8,53 Prozent, die die Freiheitlichen am Sonntag erreichen konnte. Das veranlasste Ludwigs Parteimanagerin Barbara Novak zu der Aussage: „Wir in Wien zeigen der FPÖ die rote Karte.“ Diesen Schwung nehme man für die kommende Nationalratswahl mit.

Für die Wiener ÖVP war der Sonntag ernüchternd. Zwar lagen die Verluste mit rund sieben Prozentpunkten unter dem österreichweiten ÖVP-Ergebnis, allerdings rangieren die Türkisen in der Bundeshauptstadt nur mehr auf Platz vier. Und das auch noch nur mehr minimal (rund ein Prozentpunkt) vor den Neos, die sich über ein Plus von drei Prozentpunkten freuen durften.

Für die Grünen bedeutet ein Wiener Minus von 3,30 Prozentpunkten (das entspricht in etwa den österreichweiten Verlusten), dass sie Platz zwei an die Freiheitlichen abgeben mussten.

Bemerkenswert: Die KPÖ erreichte 4,64 Prozent, was einem Plus von 3,38 Prozentpunkten entspricht, während sie österreichweit nur auf 2,91 Prozent kam. In Hinblick auf die Wien-Wahl im nächsten Jahr würde das bedeuten, dass der Einzug in den Wiener Gemeinderat für die KPÖ in Reichweite liegen würde.