Unwetter in der Steiermark: Mann aus der Mur gerettet

Passanten sahen den 32-Jährigen in Graz im Wasser treiben. Die Einsatzkräfte konnte ihn nach mehreren Versuchen aus dem Wasser ziehen. Die angekündigten Gewitter sind großteils ausgeblieben. Entspannung gibt es aber noch nicht.

Ein 32-jähriger Mann wurde am Sonntagvormittag in Graz von Einsatzkräften aus der Mur gerettet. Passanten sahen den Mann kurz nach 9.30 Uhr auf der Höhe des Kunsthauses in der Mur treiben. Schließlich konnte er rund zwei Kilometer weiter flussabwärts mithilfe einer Trage der Feuerwehr aus dem Hochwasser führenden Fluss gezogen werden. Er wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Graz gebracht.

Die Passanten folgten dem treibenden Mann und gaben der Polizei immer wieder den genauen Standort des 32-Jährigen durch. Dadurch hätten sich die Einsatzkräfte schnell für die Rettung platzieren können, heißt es von der Polizei. Die Einsatzkräfte unternahmen mehrere Versuche, ihn zu retten. Unter anderem sprang ein gesicherter Beamter mit einem Rettungsring in den Fluss. Schließlich gelang es auf der Höhe des Murkraftwerksau mit einer Trage der Feuerwehr.

„Jeder Tropfen ist zu viel“

Die angekündigten Gewitter sind in dem Bundesland in der Nacht auf Montag ausgeblieben. Von einer Entspannung der Situation kann für die Einsatzkräfte aber noch nicht die Rede sei. „Wir hatten auch Riesenglück“, sagte der Leiter des Katastrophenschutzes am Montag. Am Sonntagabend habe sich „eine Superzelle“ eines Gewitters aufgebaut. Diese regnete aber über dem Bergland weitgehend ab und erreichte den schwer getroffenen Raum Hartberg nur geschwächt.

Mit Stand Sonntagabend waren in der Steiermark rund 2.500 Einsatzkräfte mit dem Stabilisieren und Abarbeiten von Schadstellen beschäftigt. Die Landesleitzentrale der Feuerwehr meldete über 300 unwetterbezogene Einsätze. Dass es nur wenig regnete, nützte den Helfern. „Allerdings: Die Böden sind derartig übersättigt, in Wahrheit ist jeder Tropfen zu viel“, sagte Harald Eitner. Es gebe im Moment noch sehr viele Gefahrenmomente durch Hangrutschungen und Hochwasser führende Gewässer. Besonders betroffen seien nach wie vor der Norden des Bezirkes Graz-Umgebung sowie der oststeirische Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Dort werden Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Landeshauptmann Christopher Drexler (beide ÖVP) am Montag zu Mittag sich die Lage an Ort und Stelle ansehen.

45 Menschen in Häusern abgeschnitten

Man habe noch kein ganz vollständiges Lagebild der Schäden, sagte Eitner weiters. In Übelbach seien noch 45 Personen in ihren Häusern abgeschnitten. Diese seien zwar noch gut versorgt, aber die Verbindungen müssten wieder hergestellt werden. In Übelbach ist die Wasserversorgung noch nicht zu hundert Prozent wieder hergestellt, das gelte auch für Deutschfeistritz, beide im Bezirk Graz-Umgebung. Seitens der Holding Graz hieß es, dass das Trinkwasser in St. Radegund und am Schöckl zur Zeit nicht genusstauglich und von der Gemeinde bis auf weiteres gesperrt worden sei. Die Zufahrt zur Schöckl-Seilbahn war nach wie vor nur erschwert über Ebersdorf aus Mariatrost kommend möglich. Die Zufahrt über Andritz und Weinitzen ist nicht möglich.

Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung hat unterdessen auch die Katastrophe für die Gemeinde St. Radegund festgestellt. Davor war der Katastrophenfall bereits für die Gemeinden Deutschfeistritz, Übelbach, Eggersdorf, Kumberg und Weinitzen festgestellt worden. Die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld hat aufgrund mehrerer stark betroffener Gemeinden den Katastrophenfall für den gesamten Bezirk ausgerufen. Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war das Bundesheer mit 35 Soldaten im Einsatz, diese entfernten Verklausungen und bauten Behelfsbrücken.

Landwirt wollte bei Tieren bleiben

Am Sonntag hatte sich die Lage kurzzeitig in Burgau verschärft, als ein Mann mit seinem Schlauchboot in den Wassermassen die Kontrolle verlor. Er wollte einen Landwirt mit Lebensmitteln versorgen, der durch das Wasser am Hof eingeschlossen war. Der Landwirt verweigerte aber die Rettung und wollte bei den Tieren bleiben. Mithilfe der Feuerwehrzille konnte der Schlauchbootfahrer durch Feuerwehrleute der beiden Zillenstützpunkte Fürstenfeld und Großsteinbach gerettet werden. Beim Auspumpen der überfluteten Keller verletzte sich ein Feuerwehrmann schwer. Ein weiterer musste aufgrund einer Kreislaufschwäche ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Pyhrnautobahn (A9) bleibt im Bereich Übelbach in beide Richtungen bis Ende der Woche gesperrt. Fünf Muren hatten am Wochenende die Richtungsfahrbahn nach Süden verlegt. Jene nach Norden ist aus Sicherheitsgründen ebenfalls gesperrt, zumindest bis zum Sonntag. (APA/red.)