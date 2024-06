IT-Ausbildung: Im Schnellschritt voran!

Die IT:U in Linz verknüpft die interdisziplinäre Transformation mit der Digitalisierung: Spezia­list:innen aus unterschiedlichsten Fachbereichen werden zu „Digital Transformers“ ausgebildet.

Die digitale Transformation ist ein fortlaufender und tiefgreifender Veränderungsprozess in Wirtschaft und Gesellschaft und damit natürlich auch im Wissenschafts- und Bildungsbereich. Dieser Wandel mit der Entstehung immer leistungsfähigerer digitaler Technologien erfordert es, Lehre und Forschung neu zu denken. Mit der IT:U wurde dies nun erstmals in Österreich in ein konkretes interdisziplinäres Konzept gegossen.

Bereits im kommenden Herbst startet die IT:U mit der Doctoral School und einem konkreten PhD-Angebot. Derzeit findet der Auswahlprozess für die Besetzung der zehn ausgeschriebenen Professuren statt – eine große Aufgabe, denn die Ausschreibung lief bis Ende April und stieß international auf enormes Interesse. Insgesamt 400 Bewerber:innen möchten die einmalige Chance nutzen, die neue Art der Technischen Universität von Anfang an mitzugestalten. Rund die Hälfte der Bewerbungen stammt aus den USA, Asien und dem nichtdeutschsprachigen Raum Europas.

Neues Lernen und Lehren

Die Voraussetzung für Studierende im PhD-Programm ist ein Masterabschluss, der aus einer digitalen oder technischen Disziplin kommen kann, aber nicht zwangsläufig kommen muss. Im ersten Semester lernen PhD-Studierende die Grundlagen der Digitalisierung und der digitalen Transformation von Methoden über wesentliche Technologien bis hin zu unterschiedlichen Anwendungsfeldern kennen. Gelernt und gelehrt wird projektorientiert in Kleingruppen: Der Fokus liegt dabei auf Problemstellungen, die relevant für Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft sind. In den Ausbildungslaboren können die Studierenden begleitet von Laborexpert:innen die digitalen Technologien direkt anwenden, so wird Technologie hands-on unterrichtet. Neben der Interdisziplinarität wird an der IT:U stark auf Interaktion in der Lehre gesetzt. So werden etwa Lecturers in den Labs interaktive Vorträge über Technologiekonzepte wie zum Beispiel Virtual Reality/Augmented Reality gestalten. Neben Forschung und Lehre in Präsenz gibt es noch den individuellen Lernteil, im Zuge dessen sich die PhD-Studierenden Wissen in Onlinekursen aneignen.

Architekturwettbewerb

Mitte Mai war es soweit: Der Architekturwettbewerb wurde mit einer einstimmigen Juryentscheidung erfolgreich abgeschlossen und das Siegerprojekt der Öffentlichkeit präsentiert. Die Jury bestand u. a. aus Expert:innen der Architektur und Stadtplanung sowie Vertre­ter:innen des Landes Oberösterreich, der Stadt Linz, der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und der IT:U selbst.

Die IT:U mit Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt fokussiert interdisziplinäre Transformation mit Digitalisierung. IT:U /Fotokerschi/Kerschbaummayr

Der Nachhaltigkeitsaspekt stand bei der Juryentscheidung im Fokus, das zeigt sich auch anhand des Siegerprojekts deutlich: Der ökologische Fußabdruck des neuen Campus wird so gering wie möglich gehalten – mit Fotovoltaikanlagen, der Nutzung von Erdwärme, Baukörpern aus Holz, begrünten Pergolen und nachhaltigen Baustoffen. Die unmittelbare Nähe zur JKU schafft wertvolle Synergieeffekte: etwa durch kurze Wege für gemeinsame Projekte, die gemeinschaftliche Nutzung der Mensa oder auch der Bibliothek. Die Umsetzungsphase startet 2025.

„Lange Nacht der Forschung“

Ein besonderer Erfolg für die neue Digitaluni in Linz war die „Lange Nacht der Forschung“ am 24. Mai: 980 interessierte Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, die IT:U erstmals live zu erleben.

Alle 30 Minuten gab es eine Führung durch die IT:U mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Mitarbeiter:innen sowie das Leitungsteam – allen voran Gründungspräsidentin Stefanie Lind­staedt und Managing Director Gabriele Költringer – kennenzulernen. Fragen, die häufig an diesem Abend gestellt wurden, drehten sich um das Studienangebot der IT:U, die Schwerpunktsetzung und die Besonderheiten in der Lehre.

Besonders beliebt war an diesem Abend eine fiktive Katastrophenübung, die mittels VR-Brillen gemeistert werden musste. Auch eine Station mit künstlicher Intelligenz begeisterte die zahlreichen Gäste: Hier konnte man Bücher einscannen und anschließend den Protagonist:innen der Bücher inhaltliche Fragen zur Geschichte stellen. Weitere Highlights: der semiautonome Roboterhund, der sich sensorgesteuert durch die Räumlichkeiten bewegte – und auch immer wieder den Besu­cher:innen zuwinkte. Im Roboterlab erlebten die Besucher:innen hautnah, wie ein kollaboratives Robotersystem durch künstliche Intelligenz mittels Machine Learning dazu befähigt wurde, automatisch Objekte zu erkennen, aufzugreifen und in einer Prozesskette weiterzugeben bzw. richtig gestapelt abzulegen.

Knapp 1000 Besucher:innen strömten bei der „Langen Nacht der Forschung“ in die Technische Universität IT:U in den Linzer Science Park. IT:U /Fotokerschi/Kerschbaummayr

Positive Resonanz

In den Gesprächen mit den Gästen zeigte sich, dass die neue Technische Universität in Linz bei den Menschen ankommt: Viele Besucher:innen stellten gezielte Fragen zu den unterschiedlichen Aspekten der Digitalisierung und konkrete Fragen rund um die innovative Herangehensweise der IT:U in Lehre und Forschung.

Die Veranstaltung bot dem gesamten Team der IT:U eine tolle Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen auch die abstrakten Themen digitale Transformation und Interdisziplinarität noch besser zu erklären.

„Das große Interesse der Menschen und das bereits vorhandene Wissen über uns haben uns deutlich gezeigt, dass die IT:U in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz und es freut uns sehr, dass so viele Besucher:innen die Chance genutzt haben, uns näher kennenzulernen und in mehreren Stationen unser breites Spektrum erstmals hautnah zu erleben“, so Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt in ihrer positiven Bilanz.