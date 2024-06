Warum Nehammer trotz Absturz nicht abgesägt wird

Kanzler Karl Nehammer und EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka am Wahlsonntag in der Parteizentrale

Kanzler Karl Nehammer und EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka am Wahlsonntag in der Parteizentrale APA / APA / Helmut Fohringer

Die Serie an Wahlniederlagen unter Karl Nehammer als Parteichef wurde in der ÖVP fortgeschrieben. Trotzdem ist eine Ablöse des ÖVP-Chefs intern kein Thema, auch beim Parteivorstand der ÖVP-Granden am Montagvormittag nicht. Warum eigentlich?

Es ist eine regelrechte Serie an Erschütterungen, die die Volkspartei seit mittlerweile mehr als zwei Jahren bei großen Wahlen erfährt: Bei der Landtagswahl in Tirol verlor man 2022 knapp zehn Prozentpunkte, detto in Niederösterreich wenige Monate später, in Salzburg betrug das Minus kurz darauf gut sieben Prozentpunkte – einzig in Kärnten gewann die ÖVP 2023 leicht dazu, allerdings auf niedrigem Niveau. Der vergangene Wahlsonntag brachte die nächste Niederlage, die es seit der türkisen Umfrage-Affäre unter Sebastian Kurz und Karl Nehammers bald darauf folgender Parteiübernahme setzte: Die ÖVP lag bei der EU-Wahl letztlich zwar nur knapp hinter der FPÖ auf Platz zwei, verlor aber satte 9,9 Prozentpunkte.

Es wäre in einer Partei, der das Absägen ihrer Vorsitzenden alles andere als fremd ist, nicht überraschend, wenn Nehammer nun unter den Parteigranden angezählt würde. Wenn eine Handvoll Bünde- oder Landesparteichefs in der üblichen Sitzung des Parteivorstands am Montag nach der Wahl in Wien Alternativen ins Spiel brächten, damit man Impulse für die bevorstehende Nationalratswahl erzeugt.

Signal an Funktionäre