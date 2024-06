Sommerkino kehrt ins Schloss Neugebäude zurück

Bis 2017 wurden im Schloss Neugebäude jeden Sommer Filme unter freiem Himmel gezeigt. In diesem Sommer ist es wieder so weit.

Bis 2017 wurden im Schloss Neugebäude jeden Sommer Filme unter freiem Himmel gezeigt. In diesem Sommer ist es wieder so weit. Michaela Bruckberger

Im August wird im Schloss Neugebäude in Simmering jeden Freitag und Samstag um 21 Uhr ein Film gezeigt. Der langfristige Plan ist wieder eine tägliche Vorstellung im August – wie früher.

Nach sieben Jahren Pause gibt es heuer im Schloss Neugebäude in Simmering (Otmar-Brix-Gasse 1) wieder ein Sommerkino – im August wird jeden Freitag und Samstag jeweils um 21 Uhr ein Film gezeigt, am Freitag ein österreichischer und am Samstag (in Kopperation mit Radio Wien) ein internationaler Streifen.

Die Betreiber (GO! GO! GORILLA), die auch das Kino am Dach betreiben, wurden vom neuen Verein, der das Schloss Neugebäude verwaltet, angefragt, ob sie dort nicht ein Freiluftkino organisieren wollen, sagt Philipp Wanderer von GO! GO! GORILLA. „Dieser Sommer ist ein Testjahr, deswegen werden pro Woche nur zwei Filme gezeigt. Sollte das Feedback positiv und das Interesse groß sein, planen wir, das Schloss Neugebäude in den kommenden Jahren wieder jeden Tag im August zu bespielen“, sagt er zur „Presse“.

„Griechenland“ und „Bohemian Rhapsody“

Das genaue Programm soll am Mittwoch, 12. Juni, präsentiert werden. Aufgeführt werden höchst erfolgreiche Filme wie etwa „Bohemian Rhapsody“, „Mamma Mia!“, „Grease“, „Griechenland“ und „Pulled Pork“. Am 30. August gibt es eine Preview, nämlich den neuen Film „Achtzig Plus“.

Die Tickets kosten zwölf Euro, sie können vor Ort bar oder mit Karte bezahlt werden. Reservierte Tickets werden bis eine halbe Stunde vor Filmbeginn hinterlegt.

Bei Gewitter, Sturm, starkem Wind und Starkregen fällt die Vorstellung aus, wobei man aber sehr bemüht sei, jede Vorstellung durchzuführen, die Wettersituation werde im Zweifelsfall immer vor Ort abgewogen. Falls die Vorstellung wetterbedingt innerhalb einer halben Stunde nach Filmbeginn abgebrochen werden muss, gilt das Ticket als Gutschein für einen Film an jedem anderen Tag.

www.kinoimschloss.at