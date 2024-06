Breitenleer Straße: Vom Park, in dem nur Betontragwerke wachsen

Ein Chemierevier a. D., eine sanierte Altlast und das Elend der Kontinuität: Lokalaugenschein an der Laaer Ostbahn.

Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht nach Kontinuität in unsicheren Zeiten? Was sich gestern bewährt hat, wird schon irgendwie fürs Heute taugen, und fürs Morgen reicht’s vielleicht dann auch noch aus: so die Hoffnung aller, die Veränderungen fürchten. Blöd nur, dass manches Vergangene halt doch hätte besser vergangen bleiben sollen.

Nehmen wir zum Beispiel die zehn Hektar, die sich an der Breitenleer Straße entlang der Laaer Ostbahn ausbreiten. Zwei Dezennien lang lagen sie als Brache da, und das aus gutem Grund: 100 Jahre im Dienst der Erdölindustrie, erst als Raffineriegelände, zuletzt als Tanklager, hatten dem Terrain allerlei Altlasten beschert, die ihm ein beträchtliches Maß an Verwunschenheit sicherten.