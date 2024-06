Kindisches Kampfgetöse im ORF: Die letzte Runde war eine zu viel

Die bösesten Angriffe kommen offenbar nach der Wahl. Von „Traummännlein“, Schmiergeld und lautem Auslachen: Vier Männern ließen ihren Gefühlen recht freien Lauf. Und Lena Schilling?

In einer an unsachlichen Konfrontationen nicht armen Zeit konnte man am gestrigen Wahlsonntag eine Art negativen Höhepunkt erleben. Was wohl mehrere Gründe hatte: Blank liegende Nerven, persönliche Enttäuschung und ein ziemlich unmögliches ORF-Setting. Nach geschlagener Wahl versammelten sich in einem winzigen Studio also fünf (!) Politiker an vier (?) kleinen weißen Tischchen und zeigten ihre Frustration über das Ergebnis der Wahl und die Art der Fragestellung. Die tatsächlich eher gedankenlos war, Simone Stribl variierte im Haus der EU lange Zeit nur „Warum haben Sie verloren?“, „Warum haben Sie so viel verloren?“ und „Warum haben Sie nur so wenig dazugewonnen?“. Was die Sache für alle eher schwierig macht, aber üblicherweise trotzdem nicht zu Schlammschlachten führt wie in diesem Fall.

Den echten Zorn merkte man zuerst Andreas Schieder (SPÖ) an. Die Daten der Exit-Polls kommentierte er nur widerwillig, es sei schwierig, auf Basis einer Umfrage eine Diskussion zu führen: „Demokratie heißt, dass jede Stimme zählt. Und nicht, dass drei Meinungsforscher sich was ausdenken.“ Ihn schmerze das Ergebnis, sagte er. Und offenbar auch die Frage nach dem Warum. „Glauben Sie mir: Wenn ich es wüsste, hätte ich es anders gemacht.“

Was soll man also sagen, rund eine Stunde, nachdem die Wahllokale schließen? Das wusste auch Helmut Brandstätter (Neos) nicht so recht. Also richtete er der ÖVP aus, dass sie „vielleicht doch einmal dazulernen“ könnte und die eigenen Fehler nicht der EU anlasten sollte. „Der Wahlkampf ist vorbei, Kollege Brandstätter“, entgegnete Reinhold Lopatka harsch. Doch Stribl visierte mit ihren Fragen gleich den nächsten Wahlkampf an. Vilimsky, gleichermaßen Angegriffener und Angreifer, sagte ein katastrophales Ergebnis für und einen Führungswechsel bei ÖVP und SPÖ voraus. Da brachen die Dämme.

„Traummännlein“, rief Lopatka ihm zu. Und legte ordentlich nach. „Sie können Fahndungslisten erstellen, aber wer für die ÖVP und die SPÖ in die Nationalratswahlen geht, das können Sie noch nicht entscheiden – und hoffentlich nie“, schoss er hinterher. Und Schieder, der neben dem nicht nur im übertragenen Sinne raumgreifenden Vilimsky einen wirklich schlechten Platz hatte, warnte ausführlich vor den Freiheitlichen. Woraufhin Vilimsky über Bargeld in den Taschen der sozialdemokratischen EU-Abgeordneten sprach, über „Schmiergeld von Wüstenstaaten“ und anderes. Die Sache entglitt, Schieder folgte niveautechnisch, brachte Herbert Kickl, der sich „einen Batzen Geld ausgezahlt“ habe, die Krankenkassenreform als PR-Gag und „die Handtasche für die Frau über die Parteikasse“ in eine FPÖ-Gesamtbetrachtung ein.

Als dann Stribl noch einmal die verletzendsten Worte des Wahlkampfs wiederholte, um Vilimsky nach seiner Rhetorik zu fragen, wurde es beinahe handgreiflich. Hatte der FPÖler, der andere auch ostentativ auslachte in der Sendung, in den vergangenen Wochen zu viel gesagt? „Es war überhaupt nicht zu viel, es war zu wenig“, rief der FPÖ-Spitzenkandidat laut. Und wild gestikulierend zu Brandstätter in Anspielung auf illegale Substanzen: „Was nehmt ihr zu euch in eurer Neosphäre?“ Schieder wusste schon die längste Zeit nicht, wohin mit sich, und versuchte es mit pantomimischer Ausdruckskraft, während Brandstätter sich beleidigt wegdrehte. Altersgemäß war das Ganze mit Sicherheit nicht.

Nur eine Person hielt sich professionell abseits (und konnte sich, etwas weniger professionell, das Lachen nicht immer ganz verbeißen): Lena Schilling. Sie blieb übrigens auch die Einzige, die ansprach, dass sie „ein bissl emotional“ sei. Weil „das wirklich ein langer, arger Wahlkampf war“. Die lange, arge Diskussion am Ende hat jedenfalls niemand gebraucht.

Bei Simone Stribl diskutierten:

Reinhold Lopatka (ÖVP)

Andreas Schieder (SPÖ)

Harald Vilimsky (FPÖ)

Lena Schilling (Die Grünen)

Helmut Brandstätter (Neos)

>> Die Sendung zum Nachschauen