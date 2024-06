Neos gewinnen auch dort, wo sie zuletzt gescheitert sind

Der „kleinere“ Wahlsieger Neos wird mit einem deutlichen Plus erstmals zweistellig. Die Liberalen können auch in Regionen zulegen, wo sie zuletzt krachend gescheitert sind. In Wien fällt das pinke Plus am deutlichsten aus, bei den Jungen liegt man nur knapp hinter den drei Großparteien.

Die Neos erachten den vergangenen Wahlsonntag als eine Art Zeitenwende. Nichts bedeutete den Parteifunktionären in den Stunden nach Verkündigung des Ergebnisses mehr als die psychologische Hürde, die sie nun erstmals überwunden haben: Zum ersten Mal seit der Parteigründung 2012 knackten sie die „Schallmauer“ von zehn Prozent. Österreichweit haben die Pinken inklusive Wahlkartenprognose (Stand Sonntag 23 Uhr) 10,1 Prozent der Stimmen erreicht. Das bisher beste Neos-Ergebnis war bis dato die EU-Wahl 2019 (8,4 Prozent). Bundesweit liegt das Plus bei rund zwei Prozentpunkten.

Im Detail der Ergebnisse, die am Montag jedoch noch immer nicht ganz vollständig sind, zeigt sich, dass die Partei bei dieser Wahl in fast allen Bundesländern hinzugewinnen konnte – auch in Regionen, die aus Sicht der Neos bislang als schweres Pflaster galten. So schafften sie auch in jenen Bundesländern, in denen sie bislang am Einzug in die Landtage gescheitert sind, nämlich in Kärnten (8,6 Prozent) und dem Burgenland (6,9 Prozent) Zuwächse von rund einem Prozentpunkt. In Salzburg, wo man vor gut einem Jahr aus dem Landtag geflogen ist, erreichte man 8,6 Prozent, verlor dort im Vergleich zu 2019 aber 0,9 Prozentpunkte.

Dort gewann man aber, ebenso wie im Burgenland, in Niederösterreich (9,1 Prozent) sowie in Vorarlberg (15,3 Prozent) jeweils das Rennen gegen die Grünen um Platz vier. Auf Bundesebene aber haben die Grünen mit 10,2 etwas mehr Stimmen auf sich vereinigen können.

Wiener Neos-Hochburgen

Die pinke Hochburg liegt damit auch dieses Mal im Heimatbundesland des Parteigründers Matthias Strolz: In Vorarlberg erreichen die Neos mit 15,3 Prozent im Bundesländervergleich ihr bestes Ergebnis, wobei vor dem Ergebnis im Vergleich zu 2019 ein schmerzhaftes Minus von 1,9 Prozentpunkten steht. Am besten schneiden sie im Ländle im Bezirk Feldkirch (16,5 Prozent) ab.

Die pinken Hochburgen in Wien liegen in traditionell bürgerlichen Bezirken. Bundeswahlbehörde

Das zweitbeste Ergebnis und das größte Plus schaffen Spitzenkandidat Harald Brandstätter und Listenzweite Anna Stürgkh in der Bundeshauptstadt Wien: Mit 13,3 Prozent gewinnen sie rund drei Prozentpunkte hinzu und damit mehr als in irgendeinem anderen Bundesland. In traditionell bürgerlich geprägten Bezirken Wiens liegen sie noch weit darüber: In der Inneren Stadt knacken die Neos die Zwanzig-Prozent-Marke (20,7 Prozent) mit dem größten Wien-weiten Plus von 5,6 Prozentpunkten. In der Josefstadt erreichen sie 18,6 Prozent, in Währing und Döbling gewinnen sie ähnlich viel dazu und landen bei jeweils 18,5; in Hietzing bei 18,2 Prozent.

Weitere regionale Hochburgen der Neos sind das niederösterreichische Mödling (16,5 Prozent) sowie die Landeshauptstädte Graz (14,6 Prozent), Innsbruck (13,5 Prozent), Klagenfurt (12,3 Prozent) und Linz (11,6 Prozent). Generell fällt auf, dass sie nicht nur in den ganz großen Städten, sondern auch im urbanen Umland und auf der Ebene von Bezirkshauptstädten punkten konnten.

Für die ehemalige Junos-Bundesvorsitzende Stürgkh muss das Neos-Ergebnis unter den Jungwählerinnen und -wählern unter 30 Jahren ebenso ein Grund zum Jubeln sein. Mit 17 Prozent liegt man nur ganz knapp hinter FPÖ (19 Prozent) und den beiden Spitzenreitern ÖVP und SPÖ (jeweils 20 Prozent). Die Grünen wurden hingegen nur von zwölf Prozent der Unter-30-Jährigen gewählt. Jugendsprecher der Neos, Yannick Shetty, interpretierte das am Montag als direkten Auftrag: „Im Herbst kämpfen wir um Platz 1 bei den Jungwähler:innen“, schrieb er auf X zu der entsprechenden Grafik.

Arlamovsky zieht in Nationalrat ein

Nach dem nun Brandstätter nach Brüssel geht, wird sein frei gewordener Platz im Nationalrat von Neos-Bundesrat Karl-Arthur Arlamovsky besetzt. Arlamovsky wird bereits diese Woche im Nationalrat angelobt, hieß es nach der pinken Vorstandssitzung am Montag gegenüber der Austria Presseagentur. Im Bundesrat rückt wiederum Manuela-Anna Sumah-Vospernik nach. Die 50-jährige Juristin ist als Neos-Bezirksrätin in Wien-Währing aktiv.