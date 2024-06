Frankreichs Rechtspopulisten-Chef will Premier werden

Als Konsequenz auf das Ergebnis der EU-Wahl löste Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Parlament auf. Nach ihrem Triumph erklären die Rechtspopulisten Jordan Bardella zu ihrem Spitzenkandidaten.

Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, wird bei den kurzfristig anberaumten Neuwahlen in Frankreich Spitzenkandidat seiner Partei. Bardella sei „unser Kandidat für Matignon“, sagte Parteivize Sébastien Chenu am Montag in Anspielung auf den Amtssitz des französischen Ministerpräsidenten. Der RN-Chef habe als am Sonntag wiedergewählter Europa-Abgeordneter bereits die Zustimmung des Volkes erhalten, so Chenu.

Mehr lesen Frankreich: Macron ruft nach Niederlage gegen Le Pen Neuwahlen aus

Der RN von Marine Le Pen hatte die Europawahl am Sonntag in Frankreich mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Der EU-Abgeordnete Bardella war bei der Wahl als Spitzenkandidat seiner Partei angetreten.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte angesichts des schlechten Abschneidens seiner liberalen Partei Renaissance bei der Europawahl noch am Sonntagabend Neuwahlen ausgerufen. Die erste Runde der Parlamentswahl ist bereits für den 30. Juni angesetzt. Im Falle eines Sieges des RN bei der Parlamentswahl hätte der 28-jährige Bardella beste Chancen auf das Amt des Regierungschefs.

Hohe Zustimmung für Rechtspopulisten

Das rechtsnationale Rassemblement National (RN) um Marine Le Pen geht als klarer Sieger aus der Europawahl in Frankreich hervor. Die Europaskeptiker kamen dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufolge auf 31,36 Prozent der Stimmen. Die Liste von Staatschef Emmanuel Macron und seinen Verbündeten landete mit 14,6 Prozent abgeschlagen auf Platz zwei.

Die Sozialisten (PS) schafften es mit 13,83 Prozent auf den dritten Platz. Die rechtsextreme Partei Reconquête holte 5,47 Prozent der Stimmen. Die meisten Parteien traten bei den EU-Wahlen in Frankreich nicht unter ihrem eigenen Namen, sondern auf Wahllisten mit Bezeichnungen wie „Frankreich kehrt zurück!“ (Rechtspopulisten), „Wir brauchen Europa“ (Macron-Liste) oder „Europa aufwecken“ (Sozialisten) an.

Was will Macron?

Macron hofft mit dem riskanten Manöver einer Neuwahl eine stabilere Mehrheit für seine verbleibende Amtszeit zu schaffen. Sein Regierungslager hat seit zwei Jahren keine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Das Regieren gestaltete sich seitdem mühselig. Die nächste Präsidentschaftswahl ist erst für 2027 vorgesehen. Antreten darf Macron bei dieser Wahl nicht, weil die Anzahl der aufeinanderfolgenden Amtszeiten für einen französischen Staatspräsidenten auf zwei beschränkt ist. (APA/AFP)