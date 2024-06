Deutsche AfD-Delegation wirft Spitzenkandidat Krah hinaus

Maximilian Krah nicht Teil der neuen AfD-Delegation im Europaparlament. Der umstrittene Politiker will „selbstverständlich“ trotzdem ins EU-Parlament einziehen.

Der umstrittene deutsche AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, wird nicht Teil der künftigen AfD-Delegation im Europaparlament sein. Die Parlamentarier hätten dafür gestimmt, Krah nicht in die Gruppe aufzunehmen, teilte dieser am Montag selbst mit. Krah will aber „selbstverständlich“ ins EU-Parlament einziehen.

Er wünsche der Gruppe „selbstverständlich viel Glück“, sagte er in einem in den sozialen Medien verbreiteten Video in einer Beratungspause vor Journalisten. Er halte den Schritt für „falsch“, aber: „Sie erleben mich weiter in guter Laune und zufrieden mit dem Wahlergebnis.“ Krah selbst teilte das Video ebenfalls und ließ wissen: Ich wünsche meinen neu gewählten Abgeordnetenkollegen viel Erfolg bei ihrem Versuch, ohne mich wieder in die ID-Gruppe einzutreten. Ich halte diesen Weg für falsch und ein verheerendes Signal an unsere Wähler, besonders an unsere jungen Wähler.“ Die AfD hatte bei der Europawahl in Deutschland am Sonntag 15,9 Prozent erzielt.

Die Rechtspopulisten-Fraktion Identität und Demokratie (ID) hatte erst kürzlich alle AfD-Abgeordneten ausgeschlossen. Begründet wurde dies unter anderem mit den Aussagen Krahs über die nationalsozialistische SS in einem Interview. Zudem wird gegen ihn wegen Vorwürfen der Einflussnahme aus Russland ermittelt. (APA/dpa/Red)