„Fifa kann das vergessen“: Real Madrid will die Klub-WM boykottieren

Real Madrid hat laut Trainer Carlo Ancelotti kein Interesse an einer Teilnahme an der vom Fußball-Weltverband Fifa runderneuerten Klub-WM. Auch andere Topvereine sollen das Turnier im kommenden Sommer boykottieren.

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat bekräftigt, dass der Champions-League-Sieger eine Einladung für die Klub-WM im kommenden Jahr ausschlagen werde. In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung „Il Giornale“ (Montag-Ausgabe) sagte der 65-Jährige: „Die Fifa kann das vergessen.“ In Spanien hatte das Portal Relevo in der Vorwoche berichtet, dass Real erwägt, auf das Großturnier in den USA im kommenden Sommer zu verzichten.

„Spieler und Klubs werden an diesem Turnier nicht teilnehmen. Ein einziges Spiel von Madrid ist 20 Millionen Euro wert und die Fifa will uns diese Summe für das gesamte Turnier geben“, wurde Ancelotti zitiert. „Wie wir werden auch andere Klubs die Einladung ausschlagen“, prophezeite der Italiener.

„Wird die Spieler killen“

Aus dem Lager der Madrilenen hatte eine nicht näher genannte Quelle gegenüber Relevo angemerkt, dass der enge Terminkalender „die Spieler killen wird“. Die Klub-WM soll an der US-Ostküste im kommenden Sommer von 15. Juni bis 13. Juli mit 32 Teams ausgespielt werden. Qualifiziert hat sich über die Erfolge im Europacup auch Red Bull Salzburg.

Wie Ancelotti auf besagte 20 Millionen Euro kommt, ist unklar. Diverse Medien hatten in den vergangenen Monaten berichtet, dass alleine die Teilnahme am Turnier mit 50 Millionen Euro belohnt werden soll. Der Sieger soll demnach nicht weniger als 100 Millionen erhalten.