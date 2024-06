Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer: „Der Kampf um Platz eins hat begonnen“

Es besteht bei den Menschen Unzufriedenheit mit Europa und in einigen anderen Bereichen. Der Bundeskanzler sagt sehr richtig, dass wir dieses Botschaft verstanden haben. Die Botschaft lautet: Hört den Leuten zu und versucht, ihre Anliegen auch umzusetzen. In Wien gehen wir morgen schon mit dem Aufruf an die Menschen hinaus: Reden wir über Wien. Ich verspreche, zuzuhören, werde persönlich mit meinem Bürgerdienstbüro zur Verfügung stehen, und ich will Probleme tatsächlich lösen. Das unterscheidet uns auch von der FPÖ. Wir kümmern uns auch um die sogenannten kleinen Sorgen der Leute. Die Menschen wollen von der Politik haben, dass sie für Verbesserungen in ihrem Leben sorgt. Die Volkspartei steht für die Themen Leistung, Familie und Sicherheit. Diese Bereiche betreffen auch die meisten Anliegen, die schon bisher an uns herangetragen werden.