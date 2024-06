Teach for Austria: Nun auch Quereinsteiger für Volksschulen

Wien. Ab dem Schuljahr 2025 sollen sogenannte Fellows an 20 Ganztagsvolksschulen eingesetzt werden.

Wien. Seit mittlerweile zwölf Jahren schickt die Bildungsinitiative „Teach for Austria“ Quereinsteiger als Lehrer in Wiener Mittelschulen, seit fünf Jahren auch in die Kindergärten. Demnächst werden Uni-Absolventen verschiedenster Fachrichtungen auch in Volksschulen unterrichten dürfen: Das hat „Teach for Austria“-Geschäftsführer Severin Broucek am Montag mit Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) bekannt gegeben.

Konkret sollen ab dem Schuljahr 2025/26 sogenannte Fellows an Wiener Volksschulen eingesetzt werden, geplant sind 25 Lehrkräfte an rund 20 Standorten: Ganztagsvolksschulen mit sehr vielen sozioökonomisch benachteiligten Kindern. Die Quereinsteiger werden an den Schulen zwei Jahre lang als vollständige Lehrkräfte und mit einer vollen Lehrverpflichtung eingesetzt.

Die Rekrutierung der neuen Fellows startet im Herbst, wer den Auswahlprozess erfolgreich durchläuft bekommt vorab und parallel zum Einsatz an Schulen ein Training und Begleitung. Bewerben können sich Hochschulabsolventinnen und -absolventen aller Fachrichtungen und Altersklassen. (beba)