Ofner scheidet bei Rasen-Turnier in Stuttgart aus

Der 28-jährige Sebastian Ofner muss sich zwei Mal im Tiebreak geschlagen geben. Er spricht von einem „guten ersten Match auf Rasen gegen einen schwierigen Gegner“. Jack Draper war als Nummer sechs gesetzt.

Sebastian Ofner ist der Umstieg von Sand auf Rasen nicht geglückt. Der steirische Tennis-Profi musste sich beim ATP-250-Turnier in Stuttgart am Montag zum Auftakt dem als Nummer sechs gesetzten Briten Jack Draper mit 6:7(4),6:7(5) geschlagen geben. Ofner sprach dennoch von einem „guten ersten Match auf Rasen gegen einen schwierigen Gegner“.

Der 28-Jährige hatte gegen den sechs Jahre jüngeren Draper im Match auf dem Center Court nach verlorenem ersten Satz im zweiten seine Chance. Österreichs aktuell bester Tennisprofi holte sich ein Break zum 3:2 und schlug bei 5:4 auf den Satzgewinn auf. Draper konnte aber ausgleichen, die Partie ging neuerlich ins Tiebreak. Dort wehrte Ofner noch zwei Matchbälle seines Gegners ab, ehe nach 1:39 Stunden Schluss war.

„Das erste Match auf Rasen ist nie einfach, vor allem gegen einen Linkshänder, der so serviert. Das war richtig schwierig für mich am Anfang. Im zweiten Satz hatte ich die Chance. Aber das kann passieren“, meinte Ofner. Im Tiebreak machte Draper mit seinem Aufschlag wieder die nötigen Zähler und gewann damit das erste Duell der beiden Profis auf der Tour überhaupt.

Weltrangliste: Misolic machte mehr als 50 Plätze gut

In der Weltrangliste verlor der bei den French Open bis in die 3. Runde vorgestoßene Ofner als neuer 52. sieben Plätze. Dominic Thiem ist als zweitbester Österreicher nun 134. (minus drei), Filip Misolic machte als 187. nach seinem Einzug in die 2. Runde von Paris 56 Plätze gut.

Voran liegt erstmals in seiner Karriere der Südtiroler Jannik Sinner, French-Open-Sieger Carlos Alcaraz ist nun vor Novak Djokovic Zweiter des ATP-Rankings. Bei den Frauen liegt die polnische Paris-Siegerin Iga Swiatek weiter voran, die US-Amerikanerin Coco Gauff überholte als neue Zweite die Belarussin Aryna Sabalenka. (APA)