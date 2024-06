US-Sänger John Mayer kreiert Luxusuhr „Royal Oak“

Audemars Piguet kann auf zahlreiche klingende Kooperationen verweisen. Jetzt hat die Schweizer Uhrenmanufaktur mit Künstler John Mayer zusammengearbeitet.

Rapper Jay-Z, DJ Mark Ronson oder zuletzt Hip-Hopper Travis Scott: Audemars Piguet spielt bei Kooperationen mit Musikern die erste Geige. Jetzt kommt mit US-Sänger John Mayer noch ein prominentes Mitglied dazu. Der leidenschaftliche Uhrensammler hat viel Herzblut in die Neuauflage des limitierten „Royal Oak Ewiger Kalender“ gesteckt - vor allem beim Zifferblatt-Design, wo unregelmäßige, kristallähnliche Formen dem Zeitmesser Glanz und Tiefe verleihen.

„Ein zauberhaftes Zifferblatt ist wie ein Schaufenster: Man blickt hinein, nicht darauf“, so der Grammy-Gewinner. Das Modell ist übrigens die letzte Uhr mit dem legendären Kaliber 5134. 1984 trieb es den ersten „Royal Oak Ewiger Kalender“ an. „Es löste eine allgemeine Begeisterung für eine Komplikation aus, die bis dahin nicht die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte“, schwärmt der Musiker in höchsten Tönen.