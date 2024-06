Der Babler-Kurs stimmt nicht

Am Ende blieb die SPÖ als Verliererin der EU-Wahl übrig. Alle anderen Parteien konnten sich ihre Ergebnisse immerhin schönreden.

Gefühlt blieb die SPÖ am Sonntag um 23 Uhr als einzige Verliererin der EU-Wahl übrig. Alle anderen Parteien können sich ihre Ergebnisse irgendwie schönreden – im Falle von ÖVP und Grünen alles eine Frage der Erwartungshaltung. Die SPÖ kann das nicht: Platz drei – letztlich doch recht deutlich hinter der ÖVP. Und noch einmal etwas verloren im Vergleich zur EU-Wahl 2019. Und selbst von der Affäre Schilling konnte die SPÖ entgegen der Erwartungen nicht profitieren.

Der Babler-Kurs stimmt offenbar nicht. Die Analyse, die SPÖ tue sich nur deswegen schwer, weil es ständig Querschüsse gebe, aus den Ländern unter anderem, stimmt auch nicht. Denn die Querschüsse gibt es, weil es Unzufriedenheit gibt – mit dem Kurs, mit den Wahlergebnissen, mit den handelnden Personen. Auch sein schon während der SPÖ-Mitgliederbefragung abgegebenes Versprechen, er werde Wähler von der FPÖ zur SPÖ zurückholen, kann Andreas Babler nicht einhalten.

Und im Herbst kommt neben der KPÖ vermutlich auch noch die Bierpartei als Konkurrenz im linken Lager hinzu. „In diesem Sinne: Alles Gute für die Nationalratswahl!“, um Hans Peter Doskozil von Montagvormittag zu zitieren. Oder das Enfant terrible der österreichischen Sozialdemokratie, Rudolf Fußi, auf Puls24: „Wann fängt die SPÖ endlich an, von dieser Schwurbelei, diesem blöden Haltungsturnen wegzugehen: Die Rechten sind so böse! Wo ist das Angebot für Facharbeiter? Mit einem Suppenküchenangebot nicht.“

Es ist ein verlockendes Gedankenexperiment, wie eine SPÖ unter Hans Peter Doskozil performen würde. Man weiß es freilich nicht. Nach menschlichem Ermessen wäre er jedoch von seinem politischen Habitus her eher in der Lage, der FPÖ Stimmen schon streitig zu machen. Allein schon weil er das Thema Migration nicht links liegen lassen würde. Die Babler-Methode – reden wir nicht darüber, denn sonst machen wir das Thema größer – funktioniert nicht. Und auch der alte marxistische Ansatz, dass sich Menschen in erster Linie als Klasse definieren und nicht über ihre Herkunft, ihre Kultur und Religion verfängt auch nicht. Die SPÖ kommt so nicht weiter.

Die anderen Parteien übrigens auch nicht wirklich. Wenn es einen roten Faden dieser EU-Wahl gibt: Alle sind auf ihre Stammwählerschaft zurückgefallen – und angewiesen. Diese hat es der ÖVP ermöglicht, doch noch ein halbwegs akzeptables Ergebnis zu erzielen. Und den Grünen ebenso. Die Causa Lena Schilling hat zwar den gesamten Wahlkampf bestimmt, letztlich aber nicht so sehr das Wahlergebnis.

Weder Herbert Kickl noch Karl Nehammer noch Andreas Babler sind in der Lage, über ihre Kernklientel hinauszuwirken. Kickl holt lediglich jene türkisen Wähler zurück, die zuvor schon blau oder im Nichtwählerbereich geparkt waren. Ein Jörg Haider, der zuerst mit einer wertkonservativen, antisozialistischem Anmutung ÖVP-Wähler ansprach, dann mit einem populistischen Programm SPÖ-Wähler, ist er nicht. Dessen 27 Prozent blieben nun auch unerreicht.

Auch bei den Neos wachsen die Bäume nicht in Himmel. Sie legten zwar zu, aber nicht so stark wie erwartet und erhofft. Am Ende lag man sogar wieder hinter den Grünen, die offenbar eine stabilere Stammwählerschaft haben. Der Plafond der Neos liegt bei rund zehn Prozent. Läuft es optimal, thematisch fokussiert und personell gut aufgestellt, können sie das ausschöpfen. Sonst kann es schnell heikel werden – wie man bei den vergangenen Wahlen (Kärnten, Salzburg, Innsbruck) gesehen hat.

