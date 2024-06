Älter, treu, ländlich: Das sind die FPÖ-Wähler

Bei älteren Wählern kommt die FPÖ mit Parteichef Herbert Kickl und EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky besser an als bei jüngeren Wählern.

Bei älteren Wählern kommt die FPÖ mit Parteichef Herbert Kickl und EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky besser an als bei jüngeren Wählern. Helmut Fohringer/APA

Am Land kann die FPÖ punkten, in den Städten schwächelt sie. Ihre Kernwähler können die Blauen besser als die Konkurrenz an sich binden.

Ihr EU-Wahlsieg verschafft der FPÖ Rückenwind für den Nationalratswahlkampf. Der Abstand der Blauen zur ÖVP und SPÖ war aber überschaubar. Was lässt sich aus dem Ergebnis für die Wahlen im Herbst ableiten? Wo waren die Blauen stark, wo schwächeln sie?

Treue Blauwähler

Die FPÖ bindet ihre Wähler an sich. Laut der Wählerstromanalyse von ORF/Foresight stimmten 76 Prozent jener Personen, die 2019 bei der Europawahl die FPÖ wählten, heuer erneut für die Blauen. Es ist ein Bestwert im Vergleich zu den anderen Parteien: Der SPÖ gelang das bei 67 Prozent, der ÖVP bei 60 Prozent.