Magnetresonanz zu Brüsseler Geisterstund‘

Im Abgabenweltmeisterland Belgien ist ein MRT billiger als im Sozialparadies Österreich. Wieso?

Ich bin nicht der größte Fan von Novak Djoković, aber als ich von seiner Meniskusverletzung erfuhr, die er bei den French Open erlitten hatte, verspürte ich großes Mitleid. Und zwar im allerengsten Wortsinn, denn ziemlich genau dieselbe Verletzung, wenn auch am anderen Knie, hatte ich mir vorigen Herbst eingehandelt.

Ich kann mich nicht einmal damit trösten, dass mir das bei einer besonders heroischen Bewegung passiert wäre. Es war wohl eher die leibliche Obsoleszenz im fünften Lebensjahrzehnt. Eines Morgens war das Knie elefantös geschwollen und tat weh, ich suchte einen Orthopäden auf. Der verschrieb mit eine Magnetresonanzuntersuchung, und jetzt kommen wir zum Brüsseler Kern der Sache.

Denn mein Termin für das MRT war um ein Uhr – morgens. Das lag an einer rezenten Gesetzesänderung. Die belgischen Krankenhäuser können seit vorigem Jahr solche Untersuchungen, die während der üblichen Bürozeiten tagsüber stattfinden, nur mehr dann bei den Krankenkassen in Rechnung stellen, wenn sie akut indiziert sind. Das war bei meinem Knie-Aua natürlich der Fall. Also fand ich mich zur Geisterstunde in der Notaufnahme eines Spitals in Etterbeek ein, wandelte durch menschenleere Korridore, ehe plötzlich ein Türchen aufging und mich ein medizinisch-technischer Assistent in die Röhre schob. Mein Selbstbehalt betrug rund 90 Euro: also deutlich weniger, als das in Österreich gekostet hätte, wo das im dreistelligen Bericht gelegen hätte.

Das hat mich erstaunt, denn Belgien hat rekordverdächtige Steuern und Abgaben, sein Gesundheitssystem ist kraft unzähliger (Nicht-)Zuständigkeiten wenig effizient. Hat unsere liebe, kleine Republik gar Gesundheitsreformbedarf? Dem Knie geht es fünf Monate nach der kraft MRT indizierten Operation, recht gut, wofür ich auch meiner Physiotherapeutin danken möchte (Kontakt für Brüsseler Leidensgenossen auf Anfrage). Wimbledon werde ich, wie Djoković, heuer voraussichtlich auslassen.

