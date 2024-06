SPÖ „refresht“ ihr Migrationspapier und ruft „Dreikampf“ aus

SPÖ-Chef Andreas Babler lässt sich von neuerlicher Kritik von Burgenlands Landeschef nicht verunsichern. Stattdessen will er Doskozils Migrationspapier für sich nützen.

Die SPÖ lässt sich am Tag nach dem historisch schlechtesten Abschneiden bei einer Europa-Wahl die Hoffnung auf einen Wahlsieg im Herbst nicht nehmen. Parteichef Andreas Babler rief Montagnachmittag nach den Parteigremien einen Dreikampf gegen FPÖ und ÖVP aus. Das Migrationspapier der Partei will er „refreshen“, aber nicht viel daran ändern, sondern es nur bekannter zu machen.

Zweifel aufgrund von Kritik von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an ihm, wischte Babler weg. Die burgenländischen Vertreter im Vorstand hätten zugesagt, ihn und die Sozialdemokratie leidenschaftlich zu unterstützen und „voll zu rennen“. Doskozil hatte zuvor auf zwei Aussagen von Babler am Wahlabend verwiesen. Zum einen hatte der SPÖ-Chef da gemeint, die Partei habe sich „stabilisiert“, zum anderen habe ein Wiener Vertreter gesagt, die Richtung stimmt. Doskozil sagte darauf: „Ich sag‘ in diesem Sinne alles Gute für die Nationalratswahl“, so Doskozil.

Rote Aufholjagd geht weiter

Nun gab sich Babler überzeugt, dass mit Blick auf die Nationalratswahl ein „offener Dreikampf“ bevorsteht. Für die SPÖ gehe die Aufholjagd dabei ungebremst weiter. Während sich FPÖ und ÖVP kaum unterschieden, sei die SPÖ die einzige politische Alternative. Nur mit ihr könne man Schwarz-Blau verhindern. Was die Migrationsfrage angeht - ein zentrales Wahlmotiv -, will Babler „für Klarheit“ sorgen. Man habe mit dem von Doskozil und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ausgearbeiteten Papier als einzige Partei ein entsprechendes Dokument vorliegen. Dies werde man „refreshen“ und dann der Öffentlichkeit präsentieren. (APA/Red.)