Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Vorläufiges Endergebnis der EU-Wahl liegt vor: Wahlsieger bleibt die FPÖ mit 25,36 Prozent und 6 Mandaten, allerdings schrumpft der Abstand zur ÖVP (24,52 Prozent, 5 Mandate) leicht. Die SPÖ bleibt auf dem dritten Platz mit 23,22 Prozent (5 Mandate). Den Grünen und den Neos verhelfen die restlichen Wahlkarten zu einem kleinen Plus. Mehr dazu.

„Das Ergebnis der ÖVP ist verheerend“, sagt „Presse“-Chefredakteur Florian Asamer über den Ausgang der Europawahl. Außerdem spricht er mit Kollegin Anna-Maria Wallner über den Erfolg der FPÖ, den man nicht schmälern sollte und zieht Schlüsse für die Nationalratswahl im Herbst. Zu hören im Podcast.

Russland weist ORF-Korrespondentin aus: Der Journalistin Maria Knips-Witting wurde die Akkreditierung entzogen und sie zur Ausreise aufgefordert. Moskau reagiert mit diesem Schritt offenbar auf den Entzug der Akkreditierung eines russischen Korrespondenten der Staatsagentur Tass in Österreich. Mehr dazu.

Islamistische Terrorgefahr in Deutschland so groß wie lange nicht: Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ist die Bedrohung durch islamistische Terroranschläge in Deutschland aktuell deutlich höher als in den vergangenen Jahren - auch wegen des Gaza-Kriegs. Die Sicherheitsbehörden bearbeiten nach offenbar vermehrt entsprechende Hinweise. Mehr dazu.

UN-Sicherheitsrat unterstützt Plan zu Gaza-Waffenruhe: Der von den USA eingebrachte Entwurf wurde mit 14 von 15 Stimmen der Ratsmitglieder angenommen, Russland enthielt sich. Die USA und Großbritannien haben Medienberichten zufolge eine israelische Aktion zur Geiselbefreiung unterstützt. Mehr dazu.

Wird Kogler grüner Spitzenkandidat? Nach der EU-Wahl ist vor der Nationalratswahl: Die Grünen treten am 22. Juni zum zweiten Mal in diesem Jahr zu einem Bundeskongress zusammen, um ihre Listen für den Urnengang im September zu fixieren und Bundessprecher Werner Kogler zum Spitzenkandidaten zu küren. Prominent auf die Bundesliste wollen auch die Ministerinnen Leonore Gewessler und Alma Zadić, Klubchefin Sigrid Maurer und Generalsekretärin Olga Voglauer.

Männliche Mäuse frieren anders: Ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung hat sich das Kälteempfinden von Mäusen genauer angesehen und fand heraus: Ein Fühler namens KCNQ1 lässt Männchen Kühle spüren, Weibchen empfinden diese aber auf irgendeine andere Art. KCNQ1 könnte auch beim Menschen wirken, denn dieser Fröstelfaktor wird hormonell bei Mann und Frau unterschiedlich gesteuert, hieß es in der im Fachmagazin „PNAS“ veröffentlichten Arbeit.

Kalter Ring umschließt nun Wiener City: Universität, Staatsoper, Parlament: Das Kältenetz unter der Ringstraße ist komplett. Für die meisten Wiener bleibt es aber in weiter Ferne. Mehr dazu.