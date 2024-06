Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Ex-Kanzlerin Bierlein wird beigesetzt: Der Sarg der verstorbenen ehemaligen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird heute zunächst in den Stephansdom gebracht, wo Kardinal Christoph Schönborn das Requiem leiten wird. Danach wird Bierlein am Zentralfriedhof beigesetzt. An den Trauerfeierlichkeiten wird die gesamte Staatsspitze teilnehmen. Mehr dazu.

China gibt Selenskij ein Versprechen: Dem ukrainischen Präsidenten zufolge hat Chinas Staatschef Xi Jinping zugesagt, keine Waffen an Russland zu verkaufen: „Ich habe mit dem chinesischen Staatschef telefoniert. Er sagte, dass er keine Waffen an Russland verkaufen wird. Wir werden sehen.“ Mehr dazu.

Wie sicher ist die Fußball-EM? Heute eröffnet Deutschland gegen Schottland die Fußball-EM. Die DFB-Elf hofft auf einen erfolgreichen Auftakt. Wo man dieses Spiel - und alle weiteren - sehen kann, hat sich unsere Chronik-Redaktion angesehen und die besten Public-Viewing-Plätze Wiens entdeckt. Allerdings: In Deutschland ist momentan nicht alles entspannt. Islamisten drohen mit Anschlägen, Hooligans werden erwartet und einen CDU-Politiker nervt der Kunstrasen vor dem Brandenburger Tor. Mehr dazu.

Milliarden-Gehaltspaket für Elon Musk: Der ursprünglich bereits 2018 genehmigte Vergütungsplan war im Jänner von einem US-Gericht gekippt worden. Das neue Votum bedeutet nicht, dass Tesla-Chef Elon Musk das Aktienpaket nun automatisch bekommt. Aber es verbessert seine Chancen darauf. Hat er das verdient? Dir Antwort gibt Beate Lammer in der Morgenglosse.

G7 stellen sich hinter Nahost-Friedensplan: Die führenden demokratischen Industrienationen haben sich beim Gipfeltreffen in Italien hinter den Nahost-Friedensplan von US-Präsident Joe Biden gestellt. Auf Einladung von Gastgeberin Giorgia Meloni nimmt erstmals ein Papst an einem Treffen teil. Großes Thema ist der Krieg im Gazastreifen.

Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt: Weit über eine Million Gläubige nehmen ab heute in Mekka an der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch teil. Überschattet wird der Hadsch in diesem Jahr vom Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen.

Kaltfront zieht am Wochenende über Österreich: Unbeständiges Wetter mit Sonne, Wolken und Schauern steht am Wochenende bevor. Der Freitag beginnt in der Osthälfte des Landes zunächst oft sonnig. Von Westen her breiten sich aber nach und nach Wolkenfelder aus. Es weht vorwiegend mäßiger Wind aus Südwest bis Südost. Mehr dazu.

Tony Blair trifft Tonibler: 25 Jahre nach dem Kosovokrieg 1999 zeugen nicht nur wuchtige Denkmäler von der Verbundenheit der Kosovo-Albaner mit ihren damaligen Helfern aus den Nato-Staaten. Davon zeugen auch heute noch viele kosovarische Vornamen – respektive Namensblüten. Mehr dazu.

20 Jahre Blutspenden: Seit 2004 wird jährlich am 14. Juni der „Weltblutspendetag“ initiiert. Ein Datum, das das „Rote Kreuz“ für einen Appell nutzt: In Österreich werde alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt – das sind täglich rund 1.000 Konserven. Allerdings: Nur 3,42 Prozent der Bevölkerung spenden Blut. Gehören Sie, liebe Leserinnen und Leser, dazu?