Milo Raus Manifest für die „Musikerei in Fülle“

Die „Akademie Zweite Moderne“ hat eine Deklaration für mehr Diversität in der Musikwelt präsentiert und lädt international zur Teilnahme ein. Was steht drin, was kann es bringen?

Musicking in Abundance“, man könnte es „Musikerei in Fülle“ übersetzen: So ist jene Erklärung überschrieben, die Milo Rau und seine Musikdramaturgin Jana Beckmann am Montag in Wien präsentierten – an der Seite der Komponistinnen Brigitta Muntendorf (D/A), Monthati Masebe (Südafrika), Aida Shirazi (Iran/USA) und Dun Yun (China/USA), alles Teilnehmerinnen der „Akademie Zweite Moderne“. Diese Festwochen-Schiene will Wien als Stadt historisch neuer Strömungen in der Musik reaktivieren, weniger auf ästhetisch-stilistischer als vielmehr auf politischer Ebene. Und dazu zählt nicht zuletzt dieses Papier.