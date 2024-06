Die Markterei zieht ins alte Wasserbaulabor

Bis es im September so weit ist, kommen ein Stadtheuriger und ein Markt-Pop-up von Alexandra Palla.

Sitzungen über Sitzungen, Anfragen über Anfragen heißt es gerade für Thomas de Martin. Seine Markterei, die schon die Alte Post auf der Dominikanerbastei zum Brummen gebracht hat, zieht in das ehemalige Wasserbaulabor der Boku in der Severingasse 7 (das neue, aufgrund seiner technischen Möglichkeiten auch international viel beachtet, ist seit dem Vorjahr am Brigittenauer Sporn direkt an der Donau zu finden). Im September soll die Markterei hier dauerhaft eröffnen.

Bis dahin werden die ungewöhnlichen Räumlichkeiten, in denen noch letzte Umbauarbeiten stattfinden, unter anderem immer freitags durch einen Stadtheurigen (auch im grünen Innenhof, mit Thonet-Outdoorsesseln) und einen Quasi-Ab-Hof-Verkauf belebt. In den kommenden Wochen sollen in den weiteren Stockwerken allmählich auch Büros einziehen, die aus dem Industriebau im neunten Bezirk einen weiteren Kreativcluster machen werden.

Am Freitag, dem 14. Juni., geht es los (14 Uhr), mit Weinen und Schweinsbraten vom Weingut Pranger aus Gumpoldskirchen als Pop-up-Heurigenwirt sowie Verkaufsständen von Michi‘s Frische Fische, Kaszeit, Thum Schinken, der Pinkafelder Biobäckerei Ringhofer, der Brauerei BrauSchneider und anderen Lebensmittelproduzenten. Am 21. und am 28. Juni bezieht die marktaffine Foodbloggerin und Unternehmerin Alexandra Palla (Palla Vienna) zwei weitere Räumlichkeiten und präsentiert unter anderem ihre Modelinien aus kariertem Vieböck-Leinen, ihre Rough-Cut-Schneidbretter und Kochbücher.