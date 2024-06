Brick Award 24: Die Gewinner stehen fest

Die Pioniere der Ziegelarchitektur wurden im Rahmen des internationalen Brick Award in Wien vor den Vorhang geholt. Wienerberger vergibt den Preis alle zwei Jahre an besonders förderungswürdige Bauten.

Ästhetik, Nachhaltigkeit und Innovation zählten zu den Kriterien für den vor Kurzem in Wien vergebenen internationalen Brick Award. Der von Wienerberger 2004 ins Leben gerufene und alle zwei Jahre veranstaltete Award zur Förderung von Innovation und herausragenden Leistungen in der Ziegelarchitektur wurde zum elften Mal vergeben. Aus einer Vorauswahl von 50 Nominierten wählte die Jury Siegerprojekte in fünf Kategorien – „Feeling at home“, „Living together“, „Working together“, „Sharing public spaces“ und „Building outside the box“ – sowie einen Gesamtsieger.

Der Preis ist mit insgesamt 27.000 Euro dotiert, davon gehen 7000 Euro an den Gesamtsieger und jeweils 5000 Euro an die Gewinner in den anderen vier Kategorien. Der Hauptpreis ging heuer an das britische Büro Níall McLaughlin Architects für das Projekt „International Rugby Experience“, ein dem Rugby-Sport gewidmetes Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum in Limerick, eingereicht in der Brick-Award-Kategorie „Sharing public spaces“.

Sharing Public Spaces: „International Rugby Experience“ in Limerick. Brick Award 24/ Nick Kane

„Die Gestaltung des Projekts ist von den berühmten Kirchen von Limerick inspiriert, zeichnet sich aber dennoch durch eine moderne Ästhetik aus, sodass sich das Gebäude in seine Umgebung einfügt und diese gleichzeitig ästhetisch aufwertet“, heißt es in der aktuellen Aussendung.

Vom Wohnraum bis zur Kunstinstallation

In der Kategorie „Feeling at home“ siegte das Studio Equipo de Arquitectura aus Paraguay, dessen „Intermediate House“ aus komprimierten Erdblöcken besteht, die eine emissionsarme Temperaturregelung ermöglichen.

Der Preis für „Living together“ in der Kategorie für Mehrfamilienhäuser ging an das argentinische Team von Estudio Arqtipo für die Kombination von zehn Wohneinheiten auf einem schmalen Eckgrundstück, wobei jede Einheit über einen privaten Außenbereich verfügt.

In der Kategorie „Working together“ gewannen die beiden irischen Architekturbüros Grafton Architects und O‘Mahony Pike Architects mit ihrer Zusammenarbeit am neuen Bürogebäude des Electricity Supply Board of Ireland. Ihnen ist es gelungen, moderne Baustandards mit der historischen Ästhetik Dublins zu verbinden.

Der Preis für „Building outside the box“ ging schließlich an ein Gemeinschaftsprojekt der Studios Hanghar aus Spanien und Palma aus Mexiko, die für ein Architektur- und Designfestival in einem engen Durchgang in der spanischen Stadt Logroño eine temporäre, künstlerische Ziegelkonstruktion unter der Bezeichnung „Types of Spaces“ errichteten, die Besucher durch verschiedene Baustile führt.