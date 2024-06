Benny Gantz setzt alles auf eine Neuwahl in Israel

Der Minister des Kriegskabinetts trat zurück – und hofft, dass andere ihm folgen werden. Er fordert Neuwahlen im Herbst.

Am Ende appellierte Benjamin Netanjahu noch einmal an Benny Gantz, im Interesse Israels und für die Dauer des Gazakriegs im Kriegskabinett zu bleiben – in der Hoffnung, ihn in letzter Minute umzustimmen. „Verlasse nicht die Kampffront. Dies ist die Zeit der Einheit und nicht der Spaltung.“

Doch der Entschluss des Ex-Verteidigungsministers und vormaligen Armeechefs stand fest. Der Oppositionsführer, der kurz nach dem Terrormassaker unter dem Zeichen einer Regierung der nationalen Einheit Verantwortung übernommen hatte und seither im dreiköpfigen Kriegskabinett saß, hatte nach acht Monaten und endlosen Reibereien und Eifersüchteleien genug.

Ultimatum an Netanjahu