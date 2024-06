Schlauer als Dumbo: Elefanten sprechen sich beim „Namen“ an

Forscher aus Colorado fanden heraus, dass Dickhäuter aus Kenia ihre Kontaktrufe personalisieren können.

„Say my name“, sang einst die Girlgroup Destiny’s Child. Ein Wunsch, der laut Wissenschaft eine höhere Intelligenz impliziert; denn die Fähigkeit, spezifische Lebewesen mit sprachlichen Etiketten zu belegen und diese auch als solche zu erkennen, setzt ein Grundmaß an abstraktem Denkvermögen voraus. Derzeit ist nur von wenigen Tierarten bekannt, dass sie ihre Artgenossen „benamsen“, etwa von Papageien und von der Delfingattung der Großen Tümmler. Wobei es sich hier nicht um Namen im menschlichen Sinne handelt, sondern nur um die Wiedergabe akustischer Signaturen, die einen bestimmten Adressaten kennzeichnen – also um eine Art von Imitation.