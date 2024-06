Die Musik als „zarter Bogen“ über die „menschlichen Abgründe“

Außenminister Alexander Schallenberg lud am Montag ins Palais Niederösterreich zum Konzert von Musikern iranischer, arabischer und israelischer Herkunft.

„Die Kunst wird die großen Probleme der Zeit nicht lösen“: Das gab Konrad Paul Liessmann bei einem leidenschaftlichen philosophischen Vortrag über die „verbindende Kraft der Musik“ am Montag im Palais Niederösterreich zu bedenken. „Aber die Kunst, die Musik kann versuchen, einen zarten Bogen der Einfühlung, Anteilnahme und Schönheit über die Abgründe des Menschlichen zu spannen. Das ist nicht viel. Aber in besonderen Momenten fast alles.“

Dessen gewiss war ein Publikum aus der internationalen Diplomatie in Österreich einer Einladung von Außenminister Alexander Schallenberg zu einer ungewöhnlichen Matinee gefolgt. Auf Initiative von Helga Rabl-Stadler, Schallenbergs „Sonderbeauftragte für internationale Kulturangelegenheiten“, führten fünf junge Musikerinnen und Musiker aus Daniel Barenboims West Eastern Diwan Orchestra auf herzergreifende Weise vor, wie dieser Liessmannsche Bogen sich tatsächlich spannen lässt. Wie ein gemeinsamer Ton von Menschen divergenter Herkunft heute gelingen, wie zart, wie frei er dabei auch klingen kann.

In diesem Fall erklang Mozarts Klarinetten-Quintett in A-Dur KV 581, mit bewundernswerter Leichtigkeit vorgetragen von fünf Ausnahmekünstlerinnen und -künstlern. Rabl-Stadler stellte ihre Biografien vor: Geiger und Wiener-Philharmoniker-Konzertmeister Yamen Saadi, geboren in Nazareth, der in Bregenz aufgewachsene Cellist Kian Soltani, dessen Eltern aus dem Iran stammen, wie es auch Klarinettistin Parisa Saednezhad tut. An der Viola hörte man Shira Majoni, israelisch-italienische Staatsbürgerin, und an der zweiten Geige Milan Al-Ashhab mit tschechisch-palästinensischem Hintergrund.

Es bedürfe durchaus Mut für sie, zusammen aufzutreten, betonte Rabl-Stadler. Worauf Schallenberg die Gelegenheit für seine Botschaft nutzte: „Es gibt keine Hierarchie des Leidens“, betonte er. „Wir müssen alles daran setzen, dieses Leid zu beenden, und zwar jetzt.“ Ein Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas sei die einzige Möglichkeit. Ob Musik da helfe? Ob dieses Konzert nicht Luxus sei? Nein, sagte Schallenberg. Jegliche Möglichkeit, neue Quellen der Hoffnung zu finden, sei „bittere Notwendigkeit“. Kurz glomm bei diesem Konzert die Möglichkeit einer Hoffnung auf. Möge der diplomatische Corps sie breit rapportieren.