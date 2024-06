Edgar Bronfman Jr steigt in Rennen um Paramount-Besitzer ein

Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, will Bronfman bis zu 2,5 Milliarden Dollar bieten.

Der Medienunternehmer Edgar Bronfman Jr will sich einem Bericht zufolge in das Bieterrennen um die Obergesellschaft des TV-Konzerns Paramount Global einschalten. Bronfman habe Interesse am Kauf des Paramount-Mehrheitsaktionärs National Amusements bekundet und werde dabei von der Private-Equity-Firma Bain Capital unterstützt, berichtete das „Wall Street Journal“.

Bronfman wolle zwei bis 2,5 Milliarden Dollar bieten. Von National Amusements und Bain Capital war kein Kommentar zu erhalten. An National Amusements sind Berichten zufolge auch der Medienunternehmer David Ellison und der Hollywood-Produzent Steven Paul interessiert. (APA/Reuters)