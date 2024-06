Erbitterter Kampf der Hardliner um Raisis Nachfolge

Der Wächterrat hat die Kandidatenliste ausgedünnt und auch einige bekannte Kaliber nicht zugelassen. Von sechs Politikern ist nur einer nicht den Ultrakonservativen zuzurechnen.

Von einem „entscheidenden Moment“ sprach Mohammed Bagher Ghalibaf. Von einem „fortschrittlichen Weg“ und der „Bewegung des Landes“. Und davon, dass der Iran nicht mehr in die Rückständigkeit abdriften dürfe. So läuft sich Ghalibaf mit vagen Worten und Vorstellungen warm. Am Sonntag wurde bekannt, dass der zwölfköpfige Wächterrat den 62-Jährigen als Kandidaten zugelassen hat; und mit einem Blick auf den Rest der Liste kann Ghalibaf durchaus als Favorit in das Rennen um die Präsidentschaft gehen – als Favorit der Ultrakonservativen wohlgemerkt.

Knapp drei Wochen haben die insgesamt sechs Kandidaten nun Zeit für den Wahlkampf. Nach dem Unfalltod von Präsident Ebrahim Raisi wurde nach einer Trauerphase mit der Registrierung das Rennen um die Präsidentschaft eröffnet. 80 Kandidaten ließen die Behörden zu, darunter erstmals eine Frau, Zohreh Elahian, und bekannte Namen wie den früheren Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Der Wächterrat dünnte die Liste nun aus und suchte drei Hardliner, zwei Ultrakonservative und einen „Reformer“ aus. Den umstrittenen und polternden Politiker Ahmadinejad hat er wenig überraschend nicht zugelassen, auch nicht den früheren Parlamentspräsidenten, Ali Larijani.