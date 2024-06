Schwer verletztes Kind in Katzenbox in Berlin gefunden

Das einjährige Mädchen soll aus dem dritten Stock eines Hauses geworfen worden sein. Es schwebt nicht in Lebensgefahr.

Ein schwer verletztes kleines Mädchen ist in einer Katzenbox in Berlin vor einem Mietshaus gefunden worden. Das einjährige Kleinkind soll Montagmittag aus dem dritten Stock des Hauses im Bezirk Treptow-Köpenick geworfen worden sein. Es schwebte nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Nach Medienberichten soll die Mutter das Kind aus dem Haus geworfen haben, ein Polizeisprecher wollte dies am Abend zunächst nicht bestätigen. Für Dienstag kündigte die Polizei weitere Informationen an.

Person verhört

Die Tat wurde im Stadtteil Altglienicke im Südosten der Hauptstadt nahe dem Flughafen verübt. Ein Foto des Mediums „B.Z.“ zeigt eine blaue Box aus Kunststoff, in der üblicherweise Katzen transportiert werden können. Sie liegt vor einem Haus in der Ortolfstraße neben Fahrradständern in einem von der Polizei abgesperrten Bereich.

Laut Polizei ist das kleine Mädchen, das wimmernd in der Box lag, 21 Monate alt. Ein Zeuge entdeckte die Box demnach am Montagmittag und alarmierte die Feuerwehr, die das schwer verletzte Kind ins Krankenhaus brachte.

Nach Angaben der Polizei haben Beamte, nachdem das Kind entdeckt worden war, in einer Wohnung im dritten Stock des Hauses eine erwachsene Person angetroffen, die verhört wurde. Außerdem sei ein weiteres Kind in der Wohnung gewesen, zu dem der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machte. Dieses Kind sei in die Obhut des Jugendamtes gekommen. (APA/dpa)