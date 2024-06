Florida Panthers erhöhen in NHL-Finalserie auf 2:0

Mit einem 4:1-Heimsieg gegen die Edmonton Oilers ziehen die Florida Panthers in der Finalserie der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) davon.

Die Florida Panthers haben auch das zweite Finalspiel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gewonnen. Die Panthers besiegten am Montag in Sunrise die Edmonton Oilers mit 4:1 und gingen mit zwei Heimsiegen in der „best of seven“-Serie 2:0 in Führung. Mann des Abends war Evan Rodrigues mit einem Doppelpack. Vor den anstehenden beiden Partien in Edmonton am Donnerstag und Samstag stehen die Oilers schon unter großem Druck.

Dabei waren die Oilers, die Spiel eins trotz 32 Torschüssen mit 0:3 verloren hatten, dieses Mal mit dem ersten Versuch in Führung gegangen. Mattias Ekholm erzielte in der zwölften Minute das erste Stanley-Cup-Tor für Edmonton seit der davor letzten Final-Teilnahme vor 18 Jahren. Die Mannschaft mit den drei erfolgreichsten Angreifern der Play-offs - Connor McDavid, Evan Bouchard und Leon Draisaitl - brachte es nach zwei Dritteln aber auf lediglich sechs weitere Torschüsse.

„Klappt gut für uns“

„Wir tun, was wir das ganze Jahr machen. Das sind großartige Spieler, die ihre Chancen bekommen werden, aber wir sind stark in der Defensive. Das klappt bisher gut für uns“, sagte Rodrigues. Sein Doppelpack (44., 53.) sorgte nach dem Ausgleich durch Niko Mikkola (30.) für die Vorentscheidung. Das vierte Tor erzielte Aaron Ekblad zweieinhalb Minuten vor Schluss ins leere Tor.

Dem zweiten Treffer von Rodrigues ging eine Strafzeit für Draisaitl voraus, der seinen Gegenspieler Alexander Barkov mit dem Ellenbogen am Kinn traf und dafür zwei Minuten aussetzen musste. Barkov kam nach der Szene nicht mehr zurück aufs Eis. Nach 34 erfolgreich überstandenen Unterzahlsituationen in diesen Play-offs beendete Rodrigues diese Serie der Oilers und traf. Für die Panthers war es das erste Überzahltor in den Play-offs dieser Saison. (APA)