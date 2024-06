Der Finanzvorstand der voestalpine, Gerald Mayer, ist neu in den Aufsichtsrat der Wiener Börse gewählt worden.

Der Finanzvorstand (CFO) der voestalpine, Gerald Mayer, ist mit der Hauptversammlung der Wiener Börse am Dienstag neu in den Aufsichtsrat der Börse gewählt worden. Mayer folgt auf Robert Ottel, dessen Mandat mit dem Ausscheiden aus der voestalpine mit Anfang April endete, teilte die Wiener Börse am Dienstag mit. Die übrige Zusammensetzung des Aufsichtsrats bleibt unverändert. (APA)