EU-Wahl: Duce-Enkelin Alessandra Mussolini verfehlte Wiederwahl

Die Abgeordnete erhielt lediglich 6000 Vorzugsstimmen. Sie war 2019 zur EU-Parlamentarierin gewählt worden.

Die scheidende italienische Europaabgeordnete und „Duce“-Enkelin Alessandra Mussolini hat bei den EU-Parlamentswahlen am Samstag und Sonntag ihre Wiederwahl verfehlt. Die 61-Jährige nahm als Kandidatin der Regierungspartei Forza Italia in zwei der fünf italienischen Wahlkreise teil, erhielt dabei lediglich 6.000 Vorzugsstimmen. Damit verfehlte sie die Wiederwahl.

Die Enkelin des faschistischen Diktators Benito Mussolini wolle das Wahlergebnis sportlich nehmen. „Ich habe mich nie vor Herausforderungen gescheut, selbst wenn ich sie für unmöglich hielt, wie in diesem Fall. Aber meine Partei Forza Italia hat bei der Wahl gut abgeschnitten und das macht mich glücklich“, kommentierte Mussolini.

Alessandra Mussolini ist die Tochter des „Duce“-Sohns Romano Mussolini und dessen erster Frau Maria Scicolone, der Schwester von Filmstar Sophia Loren. Sie blickt auf eine lange politische Karriere zurück, die sie 1992 mit der Wahl zur Abgeordneten in Rom begann. Von 1992 bis 2004 sowie von 2008 bis 2013 gehörte sie der italienischen Abgeordnetenkammer, anschließend bis 2014 dem Senat an. 2019 war sie zur EU-Parlamentarierin gewählt worden.

Weit von der Rekordzahl entfernt

Bei den EU-Parlamentswahlen erhielt Italiens Premierministerin Giorgia Meloni mit 2,5 Millionen die meisten Vorzugsstimmen. Die Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Regierungspartei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens - FdI) ist jedoch noch weit von der Rekordzahl von drei Millionen Vorzugsstimmen entfernt, die der vor einem Jahr verstorbene Ex-Premier Silvio Berlusconi bei den EU-Parlamentswahlen im Jahr 1999 erhalten hatte.

Auf Platz zwei unter den meistgewählten Kandidaten in Italien schaffte es General Roberto Vannacci, der mit seinem umstrittenen Buch „Il mondo al contrario“ („Die verkehrte Welt“) zum Bestsellerautor avancierte und seit Monaten in Italien für Debatten sorgt. Der 55-Jährige, der in allen fünf italienischen Wahlbezirken als unabhängiger Kandidat der Regierungspartei Lega antrat, erhielt 538.000 Vorzugsstimmen. (APA)