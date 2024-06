Schokokonzern Lindt & Sprüngli zieht in den Kursalon Hübner

Der Schweizer Süßwarenkonzern wird neuer Pächter des geschichtsträchtigen Kursalons im Wiener Stadtpark.

Die Österreich-Tochter des Schweizer Süßwarenkonzerns Lindt & Sprüngli hat einen langfristigen Vertrag als Pächterin des Kursalons Hübner mit dessen Eigentümerinnen abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit. Ab 2027 will man dort Ausstellungen und Events zum Thema Schokolade anbieten. „Es ist nicht alltäglich, eine historisch so bedeutende Immobilie in Wien zu vermarkten. Entsprechend hoch war auch das internationale Interesse von Betreibergesellschaften, die teilweise sehr unterschiedliche Ansätze und Nutzungskonzepte vorgestellt haben“, sagt Simon Kronberger von Christie & Co, Direktor für Österreich & CEE, über die Auswahl des neuen Pächters:

Unter anderem soll es eine interaktive Schau zur Geschichte und Herstellung der Nascherei geben. In einer hauseigenen Schokoladen-Werkstatt können Besucherinnen und Besucher sich zudem an eigenen Kreationen versuchen. Ein Cafe und ein Shop sind ebenfalls geplant. Versprochen wird eine behutsame Renovierung des historischen Gebäudes. Der Kursalon soll auch in Richtung Stadtpark geöffnet werden, hieß es. Teile des Objektes sollen zudem weiterhin für exklusive Events und Konzerte genutzt werden können. Als die beiden Geschäftsführerinnen des Kursalons gehen Katharina Daimer und Astrid Hübner hervor.

Auf einen Blick Der Kursalon Hübner wurde in den Jahren 1865 bis 1867 erbaut. Er ist nicht zuletzt musikhistorisch von Bedeutung - da Johann Strauss (Vater) dort seinen berühmten Radetzky-Marsch zur Uraufführung brachte. Das Haus bietet auf aktuell drei Stockwerken und einem Zwischengeschoß etwa 4400 Quadratmeter Nutzfläche.

(APA)