Wiederkehr: „Religiöse Konflikte nehmen zu“

Wiens Integrationsstadtrat Wiederkehr legt die neuesten Zahlen über das Religionsbekenntnis in Wiener Pflichtschulen vor. Der Islam ist dabei die stärkste Glaubensrichtung vor Kinder ohne religiösen Bekenntnis.

Wien. Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr präsentierte am Dienstag brisante Daten von Wiener Pflichtschulen. Konkret geht es um eine Erhebung des religiösen Bekenntnisses an Wiener Volksschulen, die Wiederkehr mit dem Integrationsexperten Kenan Güngör vorgestellt hatte. Im Schuljahr 2023/24 bekannten sich 35 Prozent der Schülerinnen und Schüler zum islamischen Glauben. Die zweitgrößte Gruppe (mit 26 Prozent) sind Schüler ohne Religionsbekenntnis. Erst dahinter folgen auf Platz drei katholische Schüler mit 21 Prozent, vor den Orthodoxen (13 Prozent) und den Evangelischen (zwei Prozent). Nimmt man Mittel- und Sonderschulen, sowie die Polytechnischen Schulen dazu, steigt der Anteil der islamischen Schüler auf 39 Prozent. Wobei Kinder in Privatschulen und in der AHS-Unterstufe (Stichwort: Bundeskompetenz) in dieser Alterskategorie nicht erfasst wurden. Die Daten stammen von der Wiener Bildungsdirektion.

Als Orientierungshilfe: Im Schuljahr 2016/17 waren noch 31 Prozent katholisch, 28 Prozent Muslime und 17 Prozent ohne Bekenntnis. Wobei diese Daten, wegen einer anderen Erhebungsmethode, nicht vergleichbar seien, erklärte Wiederkehr, der festhielt: „Glaube und Religion ist Privatsache.“ Die Erhebung sei aber keine Wertung über Religionen. Er befürworte einen interkonfessionellen Dialog. Es sei allerdings auch zu beobachten: „In Wiener Mittelschulen nehmen religiöse Konflikte zu.“ Es gebe einen erhöhten Anteil von Jugendlichen mit antisemitischer Einstellung, LGBT-Feindlichkeit und Abwertung von anderen Religionen: „Wo Intoleranz beginnt, müssen wir ihr eine Grenze setzen“, erklärte Wiederkehr, der deshalb fordert: In den Pflichtschulen müsste das Unterrichtsfach „Demokratie“ eingeführt werden, um diesen Tendenzen entgegenzutreten.

Zustimmung des Bundes benötigt

Konkret will der Wiener Integrationsstadtrat „Leben in der Demokratie“ österreichweit als Pflichtfach für alle Kinder in den Pflichtschulen, um demokratiefeindlichen Tendenzen in Schulen entgegenzutreten: „Gesetze werden bei uns nicht von Gebetsbüchern gemacht, sondern vom Staat.“ Nachsatz: „Bei uns darf kein fundamentalistisches Gedankengut ausgelebt werden.“ Am Donnerstag werde er deshalb auch die „Fachstelle Demokratie“ vorstellen, „um unsere Werte zu stärken“. Denn innerhalb der Muslime gebe es einen erhöhten Anteil von Kindern, die andere Gruppen abwerten. Als Beispiel nannte Wiederkehr Antisemitismus, Abwertungen von Frauen und der LGBTIQ-Personen.

Der Schönheitsfehler bei Wiederkehrs Vorstoß: Es betrifft Bundesmaterie. Ohne die Zustimmung von ÖVP und Grünen passiert also nichts. Und die Bundesregierung hat den Vorstoß des Wiener Integrationsstadtrats bereits abgelehnt: „Ich bin hier aber sehr hartnäckig.“ (stu)