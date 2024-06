Regierung beschließt Nationalratswahlen am 29. September

Der Nationalrat fixiert am Mittwoch den Termin für die Wahl im Herbst.

Der Nationalrat fixiert am Mittwoch den Termin für die Wahl im Herbst. APA, Helmut Fohringer

Die türkis-grüne Regierung will am Mittwoch den Wahltermin für die Nationalratswahl fixieren. Die Wahl wird am 29. September stattfinden.

Die Bundesregierung beschließt am Mittwoch im Ministerrat den Wahltermin für die Nationalratswahl. Gewählt wird am 29. September 2024, exakt fünf Jahre nach der letzten Wahl. Am Dienstag bestätigte man im Kanzleramt diesen schon seit längerem kolportierten Termin.

Hauptausschuss im Nationalrat

Festgelegt wird der Wahltermin per Verordnung. Über den Termin muss dann noch das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats hergestellt werden. (APA)