Industrie unter massivem Wettbewerbsdruck

Stefan Pierer: Durch die Deglobalisierung verschieben sich die Nachfragemengen nach Indien, USA, China usw. International aufgestellte Unternehmen müssen aber auch die Arbeitszeit intensivieren, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Ein Entwicklungsingenieur aus meinem Unternehmen in Österreich kommt pro Jahr auf rund 1640 Nettoarbeitsstunden. An meinem Standort in Indien kommt eine vergleichbare Arbeitskraft auf rund 50 Prozent mehr Arbeitsleistung. Dann darf man sich nicht wundern, dass Indien schneller in der Entwicklung ist. Hinzu kommt, dass die Arbeitgeberkosten außerhalb der EU niedriger sind – mit der Folge, dass Unternehmen verlagern – und dadurch wird Europa als Fertigungsstandort immer unattraktiver.